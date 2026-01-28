USA do UE: handel z Indiami ważniejszy niż koniec wojny w Ukrainie

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent oskarżył Unię Europejską o przedkładanie interesów handlowych nad zakończenie wojny Rosji przeciw Ukrainie. Chodzi o nową umowę handlową UE z Indiami i odmowę przyłączenia się do ceł amerykańskich na indyjską ropę.

Scott Bessent w środę skrytykował Unię Europejską za priorytetowe traktowanie interesów handlowych nad kwestie bezpieczeństwa i wsparcia Ukrainy. W wywiadzie dla telewizji CNBC powiedział, że jest zawiedziony postawą krajów europejskich wobec rosyjskiej agresji.

Bessent podkreślił, że Indie zaczęły kupować rosyjską ropę objętą sankcjami, a część produktów rafinowanych z tej ropy trafia do Europy. Zdaniem amerykańskiego ministra w ten sposób Europejczycy finansowali wojnę przeciwko sobie.

Amerykański resort finansów nałożył 25-procentowe cła na towary z Indii w odpowiedzi na zakupy rosyjskiej ropy. UE jednak odmówiła podjęcia podobnych działań, ponieważ zależało jej na finalizacji umowy handlowej z Indiami, zwrócił uwagę Bessent.

Sekretarz stwierdził, że deklaracje europejskich polityków o znaczeniu wsparcia Ukrainy nie pokrywają się z ich działaniami, ponieważ handel z Indiami stawiany jest wyżej niż zakończenie wojny w Ukrainie.

We wtorek UE i Indie ogłosiły zakończenie trwających niemal 20 lat negocjacji handlowych. W ramach porozumienia Indie będą stopniowo obniżać cła, m.in. na europejskie samochody – z 110 do 10 proc. – oraz na import alkoholi z UE. Eksport z UE do Indii ma się podwoić.

Bessent wskazał, że w reakcji na amerykańskie cła Indie zrezygnowały z zakupów rosyjskiej ropy, co może otworzyć drogę do zniesienia taryf obowiązujących od sierpnia ubiegłego roku. Jednocześnie Indie pozostają jedyną z czołowych gospodarek świata, która nie uzgodniła dotąd ram umowy handlowej z USA, mimo pojawiających się od marca ubiegłego roku sygnałów o potencjalnym porozumieniu.

