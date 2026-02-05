Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
NEWSROOM XYZ
05.02.2026 20:29

USA i Chiny nie podpisały deklaracji o AI w wojsku

Na szczycie w Hiszpanii tylko 35 z 85 krajów podpisało deklarację dotyczącą odpowiedzialnego użycia sztucznej inteligencji w wojsku. Z udziału w porozumieniu zrezygnowały m.in. USA i Chiny

W A Coruña w Hiszpanii w czwartek zakończył się szczyt poświęcony odpowiedzialnemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji w sektorze wojskowym, w którym udział wzięło 85 państw. Podczas spotkania tylko 35 krajów podpisało wspólną deklarację, określającą zasady wdrażania technologii AI w działaniach zbrojnych.

Dokument zawierał 20 zasad, w tym podkreślenie odpowiedzialności człowieka za broń opartą na sztucznej inteligencji, promowanie jasnych łańcuchów dowodzenia i kontroli oraz wymianę informacji o krajowych mechanizmach nadzoru, tam gdzie nie zagraża to bezpieczeństwu narodowemu.

Deklaracja przewiduje także ocenę ryzyka, solidne testy oraz szkolenia dla personelu obsługującego wojskowe systemy AI, podkreślając potrzebę równoczesnego rozwoju technologii i zasad jej odpowiedzialnego stosowania.

Wśród głównych sygnatariuszy znalazły się Kanada, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Korea Południowa i Ukraina. Natomiast USA i Chiny nie przystąpiły do porozumienia, argumentując decyzję własnymi interesami strategicznymi i szybkim tempem rozwoju technologii w ich krajach.

Uczestnicy szczytu wskazywali, że napięte relacje transatlantyckie oraz niepewność co do przyszłości współpracy między USA a Europą zniechęcały niektóre państwa do podpisania deklaracji.

Jak zauważył holenderski minister obrony Ruben Brekelmans, rządy stoją przed dylematem: wprowadzić odpowiedzialne ograniczenia czy ryzykować pozostaniem w tyle za przeciwnikami. Podkreślił, że szybki rozwój AI w Rosji i Chinach zwiększa zarówno potrzebę postępu, jak i ostrożnego stosowania tej technologii.

Poprzednie szczyty wojskowej AI w Hadze (2023) i Seulu (2024) zgromadziły około 60 krajów, w tym USA, które podpisały wtedy nieformalny plan działań bez zobowiązań prawnych. Tegoroczna deklaracja również nie miała charakteru wiążącego prawnie.

Źródło: Reuters

Uczestnicy szczytu wskazywali, że napięte relacje transatlantyckie oraz niepewność co do przyszłości współpracy między USA a Europą zniechęcały niektóre państwa do podpisania deklaracji. Fot. M. Dylan/Europa Press via Getty Images
