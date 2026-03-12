Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.03.2026
12.03.2026 09:17

USA wskazały, ile kosztował je pierwszy tydzień wojny z Iranem

Przedstawiciele administracji USA szacują, że pierwszych sześć dni wojny z Iranem kosztowało Stany Zjednoczone co najmniej 11,3 mld dolarów – informuje agencja Reutera.

Takie dane członkowie administracji przedstawili podczas briefingu dla senatorów, który odbył się we wtorek za zamkniętymi drzwiami. Suma 11,3 mld dolarów nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji. Podczas briefingu ujawniono też, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 mld dolarów.

Kwota ta jest wyższa niż wskazywały na to szacunki amerykańskiego think tanku Center for Strategic and International Studies. Według analizy organizacji operacje wykonane przez pierwsze 100 godzin wojny kosztowało armię USA 3,7 mld dolarów. Dziennie prowadzenie konfliktu ma generować 890 mln dolarów kosztów, co znacząco przekracza budżet Pentagonu ustanowiony na 200 mln dolarów.

Kilku doradców kongresmenów powiedziało w środę, że spodziewają się, iż wkrótce Biały Dom zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na wojnę. Według niektórych urzędników prośba ma opiewać na sumę 50 mld dolarów, inni ocenili, że te szacunki wyglądają na zaniżone.

W środę wieczorem prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Amerykanie „wygrali” już wojnę z Iranem, ale USA będą kontynuować walkę, by dokończyć zadanie. W tym czasie na Bliskim Wschodzie ciągle trwało bombardowanie infrastruktury Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu i Kuwejtu, a ataki Iranu przeniosły się również na statki znajdujące się w Zatoce Perskiej.

Źródło: XYZ/PAP

Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie
Amerykańskie flagi na tle amerykańskiego Kapitolu
Pierwsze sześć dni wojny USA z Iranek kosztowało Amerykanów 11,3 mld dolarów, choć kwota ta nie obejmuje wszystkich operacji wojskowych. Na zdjęciu amerykańskie flagi na tle amerykańskiego Kapitolu. Fot. Win McNamee/Getty Images
