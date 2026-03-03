Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
03.03.2026 10:50

USA wycofują personel z placówek na Bliskim Wschodzie

Departament Stanu USA zarządził obowiązkowy wyjazd personelu rządowego, który nie wykonuje zadań krytycznych, oraz ich rodzin z sześciu państw Bliskiego Wschodu. Decyzja zapadła w poniedziałek i ma związek z gwałtownym pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w regionie po rozpoczęciu działań wojskowych przeciwko Iranowi.

Nakaz dotyczy placówek w Jordanii, Bahrajnie, Iraku, Katarze, Kuwejcie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według Departamentu Stanu personel w tych krajach jest narażony na ataki dronowe i rakietowe ze strony Iranu, a także na skutki poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym. Dodatkowo ostrzeżono przed ryzykiem zamachów terrorystycznych w Jordanii, Bahrajnie i ZEA oraz wysokim zagrożeniem porwaniami i przemocą w Iraku.

To pierwsza tak szeroka ewakuacja personelu dyplomatycznego USA od momentu, gdy Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły operacje wojskowe przeciwko Iranowi. Według administracji USA działania te odzwierciedlają eskalację zagrożeń w całym regionie, gdzie irańskie działania odwetowe koncentrują się na amerykańskich instalacjach wojskowych i dyplomatycznych.

W nocy z poniedziałku na wtorek ambasada USA w Arabii Saudyjskiej została zaatakowana przez dwa podejrzewane irańskie drony, a kolejne dwa uderzyły „w pobliżu kompleksu w Rijadzie lub w niego”. Ambasada USA w Kuwejcie również została trafiona. W ostatnich dniach wiele amerykańskich placówek w regionie wydało personelowi polecenia pozostania w schronach, apelując jednocześnie do obywateli USA o podobne działania.

Departament Stanu podkreśla, że ambasady nie zostają zamknięte, choć placówka w Kuwejcie ogłosiła we wtorek zamknięcie do odwołania. W pozostałych krajach pozostanie jedynie kluczowy personel, a obywatele USA na całym Bliskim Wschodzie są wzywani do natychmiastowego wyjazdu drogą komercyjną. Rząd USA nie rozpoczął jednak lotów ewakuacyjnych, a szybkie opuszczenie regionu może być utrudnione, ponieważ wiele linii lotniczych zawiesiło połączenia.

Źródło: CNN

Protest z poparciem dla Iranu w Iraku
Grupa demonstrantów przed Zieloną Strefą, gdzie znajduje się ambasada Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. Protestują przeciwko zabiciu irańskiego przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego 1 marca 2026 r. Fot. Murtadha Al-Sudani/Anadolu via Getty Images
