USA zniszczyły 9 irańskich okrętów wojennych

Prezydent USA Donald Trump przekazał w niedzielę, że został poinformowany, iż w wyniku operacji amerykańsko-izraelskiej zostało zniszczonych i zatopionych dziewięć irańskich okrętów wojennych. Idziemy po resztę - zapowiedział.

„Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych” - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że były one relatywnie duże i ważne.

„Idziemy po resztę - Wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!” - zapowiedział Trump. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.

„Poza tym ich marynarka wojenna ma się dobrze! PREZYDENT DONALD J. TRUMP” - zakończył swój wpis.

Wcześniej w niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zaatakowaniu irańskiego okrętu wojennego typu Jamaran (Dżamaran). Jak dodano, jednostka tonie w Zatoce Omańskiej.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał minister wojny USA.

Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie. CENTCOM poinformował w niedzielę, że podczas operacji „Epicka Furia” zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Według źródeł stacji NBC News żołnierze zginęli w Kuwejcie.

Źródło: PAP