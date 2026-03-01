Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.03.2026
NEWSROOM XYZ
01.03.2026 19:40

USA zniszczyły 9 irańskich okrętów wojennych

Prezydent USA Donald Trump przekazał w niedzielę, że został poinformowany, iż w wyniku operacji amerykańsko-izraelskiej zostało zniszczonych i zatopionych dziewięć irańskich okrętów wojennych. Idziemy po resztę - zapowiedział.

„Zostałem właśnie poinformowany, że zniszczyliśmy i zatopiliśmy dziewięć irańskich okrętów wojennych” - napisał Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Zaznaczył, że były one relatywnie duże i ważne.

„Idziemy po resztę - Wkrótce one również będą unosić się na dnie morza!” - zapowiedział Trump. Dodał, że w innym ataku zniszczono kwaterę irańskiej marynarki wojennej.

„Poza tym ich marynarka wojenna ma się dobrze! PREZYDENT DONALD J. TRUMP” - zakończył swój wpis.

Wcześniej w niedzielę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało o zaatakowaniu irańskiego okrętu wojennego typu Jamaran (Dżamaran). Jak dodano, jednostka tonie w Zatoce Omańskiej.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział w sobotę zniszczenie irańskich pocisków i marynarki wojennej. Irańczycy nie będą też mieć broni nuklearnej - oświadczył. - Stany Zjednoczone nie rozpoczęły tego konfliktu, ale my go zakończymy - dodał minister wojny USA.

Izrael i USA od soboty atakują Iran, a ten odpowiada uderzeniami w Izrael i amerykańskie bazy w regionie. CENTCOM poinformował w niedzielę, że podczas operacji „Epicka Furia” zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Według źródeł stacji NBC News żołnierze zginęli w Kuwejcie.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Irańskie pociski nad Cyprem. Juliusz Gojło: Zmiana władz nie zmieni polityki Iranu
Iran odgryza się Zachodowi. Wystrzelone z tego kraju pociski balistyczne poleciały w kierunku Cypru. Dlaczego akurat tam? Ponieważ na wyspie znajduje się brytyjska lotnicza baza wojskowa. Brytyjczycy jednak twierdzą, że na celowniku nie były ich instalacje.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Uganda: państwo jak holding
Samolot schodzi do lądowania nad Jeziorem Wiktorii. Przez okno widzę obraz, który Uganda sprzedaje światu od lat: soczysta zieleń, tafla olbrzymiego jeziora, słonie i górskie goryle na wyciągnięcie ręki. Pearl of Africa – Perła Afryki, hasło witające pasażerów na lotnisku w Entebbe jest marketingowym zabiegiem stworzonym przez brytyjskich kolonistów i wykorzystywanym po mistrzowsku przez prezydenta Yoweri Museveni.
28.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Kto jest kim w konflikcie z Iranem? Krótki przewodnik po płynnej linii frontu
Bezpośrednie starcie Izraela i USA z Iranem stało się faktem. Choć dawna irańska „Oś Oporu” jest dziś w rozsypce po upadku Asada i ciosach zadanych Hezbollahowi, Teheran wciąż ma po swojej stronie potężnych sojuszników. Kto jest kim w narastającym kryzysie bliskowschodnim? Prześwietlamy cztery geopolityczne kręgi, w których zderzają się interesy mocarstw, strach państw arabskich i walka o przetrwanie reżimu ajatollahów.
01.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
10 najlepszych lokat kwartalnych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
Lokaty kwartalne nadal gwarantują oszczędzającym naprawdę godne oprocentowanie. Mają też stosunkowo dobre warunki dostępności.
27.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
2,7 mld zł dla BFG. Dlaczego banki odczują to mocniej niż rok temu?
Banki zapłacą w 2026 roku najwyższą od sześciu lat składkę do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Całość tej kwoty zasili fundusz przymusowej restrukturyzacji. Większość kwoty przypadnie na PKO BP, Pekao i Santandera.
26.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Polityka Świat
Izraelski oficer i dyplomata dla XYZ: Wojna przybierze inny obrót, jeśli zginie Chamenei
W sobotę rano Izrael zaatakował Iran. Uderzenia lotnictwa i pocisków rakietowych runęły na kraj. Wszyscy czekają na to, co zrobią Amerykanie, którzy zgromadzili w regionie znaczne siły lotnicze. Co wydarzy się w Iranie i jak długie działania zbrojne czekają Bliski Wschód? O ocenę sytuacji zapytaliśmy Uriego Halperina. To pułkownik rezerwy izraelskich sił zbrojnych, były attaché obrony Izraela przy NATO.
28.02.2026