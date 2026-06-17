Value4Capital inwestuje w Elocity. Firma widzi duży potencjał wzrostu

Elocity, polska spółka technologiczna rozwijająca rozwiązania dla rynku elektromobilności, pozyskała nowego inwestora. Pakiet udziałów w spółce nabyła firma private equity Value4Capital.

„To ważny krok, który wzmacnia naszą pozycję, otwiera nowe możliwości rozwoju i potwierdza, że polski rynek e-mobility wchodzi w etap większej skali, profesjonalizacji oraz rosnącego zainteresowania ze strony dużych inwestorów" – komentuje Elocity.

Zarząd spółki pozostaje w niezmienionym składzie. Prezesem pozostanie Adrian Nocuń, a Agnieszka Nocuń pozostaje członkinią zarządu. Elocity będzie kontynuować działalność w dotychczasowej branży.

Spółka rozwija oprogramowanie do zarządzania ładowaniem oraz sprzedażą usług ładowania pojazdów elektrycznych. Z jej systemu korzysta ponad 600 operatorów. Aplikacja Elocity daje ponad 180 tys. kierowców dostęp do ponad 70 proc. ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Z rozwiązań firmy korzysta także ponad 40 zelektryfikowanych flot korporacyjnych.

Fundusz Value4Capital inwestuje w spółki technologiczne i usługowe na kolejnych etapach wzrostu. Jego portfel obejmuje m.in. inwestycje w Shoper, home.pl, czy Univio.

Inwestycja odzwierciedla perspektywy sektora

O popisaniu wstępnej umowy przejęcia pakietu kontrolnego w Elocity przez Value4Capital informowaliśmy w maju 2026 r. Firmy musiały uzyskać zgody regulatorów.

Przedstawiciele Value4Capital podkreślają, że decyzja inwestycyjna była efektem zarówno dotychczasowych osiągnieć Elocity, jak i perspektywy rozwoju całego sektora elektromobilności w Polsce.

– Elocity jest firmą zarządzaną przez założycieli, opartą na technologii i usługach, z silną pozycją na lokalnym rynku, powtarzalnymi przychodami oraz znaczącym potencjałem wzrostu. Polska wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju elektromobilności, a spółka jest dobrze przygotowana, aby korzystać ze wzrostu wolumenów ładowania bez ponoszenia bezpośredniego ryzyka związanego z posiadaniem infrastruktury – mówi Piotr Misztal, starszy partner w funduszu Value4Capital.

Nowy etap rozwoju firmy zakłada ciągłość strategii, zespołu zarządzającego i niezależnego modelu działania. Spółka zamierza wzmacniać kluczowe obszary działalności oraz rozwijać produkty i funkcjonalności odpowiadające na potrzeby rynku.

– Value4Capital rozumie nasz model biznesowy, technologię i potencjał wzrostu. Dzięki wsparciu funduszu możemy przyspieszyć realizację naszych ambitnych celów strategicznych, rozwijać ofertę produktową i jeszcze bardziej umacniać pozycję Elocity na rynku elektromobilności – mówi o inwestycji prezes spółki Adrian Nocuń.