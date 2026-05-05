Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 07:47

Fundusz Value4Capital podpisał wstępną umowę przejęcia kontrolnego pakietu w Elocity

Fundusz Value4Capital podpisał umowę przejęcia pakietu kontrolnego w Elocity. To polski dostawca technologii i usług dla publicznych i prywatnych operatorów punktów ładowania. Finalizacja transakcji zależy od zgody regulatorów rynku.

Elocity oferuje oprogramowanie, które wspiera zarządzanie infrastrukturą ładowania, a także rozliczenia i płatności. Odpowiada też za instalacje i konserwację ładowarek zarówno publicznych, jak i prywatnych.

– Elocity to dokładnie taki biznes, jakiego szukamy: firma usługowa prowadzona przez założycieli, oparta na technologii, z silną lokalną pozycją rynkową, powtarzającymi się przychodami i znaczącym wzrostem strukturalnym przed nami – zauważył Piotr Misztal, starszy partner w V4C. – Polska jest na wczesnym etapie adopcji pojazdów elektrycznych, a Elocity jest w pozycji, by skorzystać na rosnących wolumenach ładowania bez bezpośredniego ryzyka własności infrastruktury – dodał.

Z kolei CEO i współzałożyciel Elocity Adrian Nocuń wyjaśnił, że dzięki tej umowie firma chce zarówno wzmocnić swoją ofertę produktową, jak i przyspieszyć ekspansję.

Zen.com sfinalizował przejęcie ukraińskiego PINbanku
Ładowanie samochodu elektrycznego
Value4Capital chce przejąć pakiet kontrolny w Elocity. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
„Dobrze, że w ogóle jest”. Ruszył program lojalnościowy PKP IC, tylko czy o to chodziło?
PKP Intercity z końcem kwietnia uruchomiło długo wyczekiwany program lojalnościowy, który od razu znalazł się w ogniu krytyki. – Żeby móc odebrać darmowy bilet warty 49 zł kupiony za punkty na trasie…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Sukcesja w Berkshire Hathaway. Greg Abel przejmuje stery, a Warren Buffett mówi o AI
Po raz pierwszy w historii spotkanie akcjonariuszy Berkshire Hathaway poprowadził Greg Abel. Uwagę od niego odciągał jednak Warren Buffett, który tym razem nie ze sceny, ale z widowni inspirował…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Ekonomia nostalgii. Dlaczego „stare” znowu dobrze się sprzedaje?
Współczesna gospodarka coraz częściej patrzy wstecz zamiast do przodu. Od Hollywood po rynek muzyczny i handel detaliczny. Produkty, które już kiedyś odniosły sukces, wracają w odświeżonej formie i…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Matura w Polsce. Jak nasze egzaminy wyglądają na tle innych krajów?
Czesi kłócą się o obowiązkową maturę z matematyki, na Słowacji maturzyści mają przerwę na posiłek, a w Niemczech do matury przystępuje około 30 proc. uczniów. Jak na tym tle wyglądają polscy…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Obowiązkowy KSeF po miesiącu. Czy zdał egzamin? Trzy trudności, trzy nowości
Ponad milion przedsiębiorców wystawia faktury w KSeF. Na miesiąc po największym oblężeniu systemu, pytamy o jego skuteczność.
04.05.2026