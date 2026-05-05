Fundusz Value4Capital podpisał wstępną umowę przejęcia kontrolnego pakietu w Elocity

Fundusz Value4Capital podpisał umowę przejęcia pakietu kontrolnego w Elocity. To polski dostawca technologii i usług dla publicznych i prywatnych operatorów punktów ładowania. Finalizacja transakcji zależy od zgody regulatorów rynku.

Elocity oferuje oprogramowanie, które wspiera zarządzanie infrastrukturą ładowania, a także rozliczenia i płatności. Odpowiada też za instalacje i konserwację ładowarek zarówno publicznych, jak i prywatnych.

– Elocity to dokładnie taki biznes, jakiego szukamy: firma usługowa prowadzona przez założycieli, oparta na technologii, z silną lokalną pozycją rynkową, powtarzającymi się przychodami i znaczącym wzrostem strukturalnym przed nami – zauważył Piotr Misztal, starszy partner w V4C. – Polska jest na wczesnym etapie adopcji pojazdów elektrycznych, a Elocity jest w pozycji, by skorzystać na rosnących wolumenach ładowania bez bezpośredniego ryzyka własności infrastruktury – dodał.

Z kolei CEO i współzałożyciel Elocity Adrian Nocuń wyjaśnił, że dzięki tej umowie firma chce zarówno wzmocnić swoją ofertę produktową, jak i przyspieszyć ekspansję.