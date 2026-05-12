Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 12.05.2026
NEWSROOM XYZ
12.05.2026 20:40

UOKiK zgodził się na przejęcie projektów Resi4Rent przez Vantage Development

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Vantage Development 18 projektów Resi4Rent (w której 30 proc. udziałów posiada Echo Investment) obejmujących ponad 5300 mieszkań na wynajem w sześciu największych miastach Polski. Finalizacja jednej z największych transakcji na rynku PRS ma nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Poinformowano, że w wyniku uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zamknięcie transakcji jest spodziewane w terminie około dwóch tygodni.

Projekty pism dotyczących spłaty od banków udzielających finansowania spółkom zależnym (które stanowią ostatni warunek zawieszający wynikający z przedwstępnej umowy sprzedaży) zostały już uzgodnione z odpowiednimi bankami i zostaną uzyskane przed planowaną datą zamknięcia.

Czytaj również: Koniec z podwyżkami cen. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania

Ponad 5300 mieszkań w sześciu największych miastach

Przedwstępna umowa pomiędzy Resi4Rent a Vantage Development została podpisana 16 sierpnia 2025 roku.

W ramach transakcji Vantage Development nabędzie dokładnie 5322 gotowe mieszkania przeznaczone na wynajem. Nabywane spółki prowadzą działalność najmu instytucjonalnego we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Krakowie.
Wartość całej transakcji została wcześniej określona na około 2,405 mld zł.

Tym samym jest to jedna z największych umów zawartych dotychczas na polskim rynku mieszkań instytucjonalnych na wynajem.

Resi4Rent to platforma PRS rozwijana przez Echo Investment oraz globalny fundusz inwestycyjny, któremu doradza Griffin Capital Partners. Spółka od kilku lat rozwija portfel mieszkań na wynajem w największych polskich miastach. Należy do największych podmiotów działających na rynku PRS w kraju.

Czytaj również: Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony

Z kolei Vantage Development od 2022 roku należy do niemieckiej Grupy TAG Immobilien. Trzonem jej działalności jest najem instytucjonalny w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rynek PRS nadal rośnie mimo wyzwań

Transakcja pomiędzy Resi4Rent a Vantage Development wpisuje się w szerszy trend dalszej profesjonalizacji i konsolidacji rynku PRS w Polsce. Segment mieszkań instytucjonalnych pozostaje jednym z najbardziej aktywnych obszarów rynku nieruchomości, mimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego i wyższych kosztów finansowania.

Polski rynek najmu instytucjonalnego nadal znajduje się jednak na relatywnie wczesnym etapie rozwoju w porównaniu z Europą Zachodnią. To sprawia, że pozostaje atrakcyjny dla dużych inwestorów zagranicznych poszukujących możliwości budowy długoterminowych portfeli mieszkań generujących stabilne przepływy z najmu.

Uzyskanie zgody UOKiK znacząco przybliża finalizację całej transakcji. Może też stać się jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku mieszkaniowym i inwestycyjnym w Polsce w 2026 roku.

Źródło: XYZ/PAP

logo UOKiK
Poinformowano, że w wyniku uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zamknięcie transakcji jest spodziewane w terminie około dwóch tygodni. Fot. PAP/Rafał Guz
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Co dalej z PAIH? Czy nasze firmy mają szansę na podbój świata?
Wzorem nam Hiszpanie, Duńczycy, Skandynawowie, a może Czesi? Eksperci i przedstawiciele polskich firm przedstawiają pomysły na zwiększenia naszych szans podboju zagranicznych rynków i opowiadają o…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Twoje finanse na co dzień. 5 pytań, które pokażą, jak dobrze je znasz. Sprawdź się!
Zapraszamy na pierwszy z pięciu ekonomicznych quizów. Odpowiedz na 5 krótkich pytań i sprawdź, ile naprawdę wiesz o decyzjach oraz mechanizmach wpływających na Twoje codzienne finanse.
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudowali techbiznesy warte miliard. Teraz Karwatkowie mierzą w rewolucję AI w tworzeniu systemów
Dotychczasowe sukcesy ustawiły ich do końca życia, ale nie wyczerpały ambicji. Nowy projekt wpisuje się w trend kodowania z AI i personalizacji oprogramowania. Jak podbić rynek alternatywą dla…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Polska w TOP 5 zagrożonych krajów. Żywioły uderzą nas po kieszeni
Potężna susza na Sycylii doprowadziła do wzmocnienia mafii. W Kapsztadzie susza wymusiła reformę systemu. W Afryce skutki susz i powodzi wielokrotnie prowadziły do przewrotów i wojen. Europa na razie…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Warszawskie indeksy znowu w górę. Podsumowanie notowań GPW 11 maja 2026 r.
WIG20 kończył poniedziałek 11 maja na istotnym plusie, gdy większość największych spółek na GPW cieszyła się istotnymi wzrostami. Warszawska giełda zdaje się korzystać z pozytywnego sentymentu, jaki…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Pfeifer & Langen Polska: mamy kryzys na rynku cukru. „Dywersyfikacja to recepta na niepewne czasy”
Pfeifer & Langen Polska znalazł sposób, by przetrwać na rynku cukru. Obok detalicznej marki cukru i segmentu przemysłowego rozwija również produkcję pasz dla bydła, produktów dla hodowców koni i…
12.05.2026