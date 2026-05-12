UOKiK zgodził się na przejęcie projektów Resi4Rent przez Vantage Development

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Vantage Development 18 projektów Resi4Rent (w której 30 proc. udziałów posiada Echo Investment) obejmujących ponad 5300 mieszkań na wynajem w sześciu największych miastach Polski. Finalizacja jednej z największych transakcji na rynku PRS ma nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Poinformowano, że w wyniku uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zamknięcie transakcji jest spodziewane w terminie około dwóch tygodni.

Projekty pism dotyczących spłaty od banków udzielających finansowania spółkom zależnym (które stanowią ostatni warunek zawieszający wynikający z przedwstępnej umowy sprzedaży) zostały już uzgodnione z odpowiednimi bankami i zostaną uzyskane przed planowaną datą zamknięcia.

Ponad 5300 mieszkań w sześciu największych miastach

Przedwstępna umowa pomiędzy Resi4Rent a Vantage Development została podpisana 16 sierpnia 2025 roku.



W ramach transakcji Vantage Development nabędzie dokładnie 5322 gotowe mieszkania przeznaczone na wynajem. Nabywane spółki prowadzą działalność najmu instytucjonalnego we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Krakowie.

Wartość całej transakcji została wcześniej określona na około 2,405 mld zł.



Tym samym jest to jedna z największych umów zawartych dotychczas na polskim rynku mieszkań instytucjonalnych na wynajem.



Resi4Rent to platforma PRS rozwijana przez Echo Investment oraz globalny fundusz inwestycyjny, któremu doradza Griffin Capital Partners. Spółka od kilku lat rozwija portfel mieszkań na wynajem w największych polskich miastach. Należy do największych podmiotów działających na rynku PRS w kraju.

Z kolei Vantage Development od 2022 roku należy do niemieckiej Grupy TAG Immobilien. Trzonem jej działalności jest najem instytucjonalny w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rynek PRS nadal rośnie mimo wyzwań

Transakcja pomiędzy Resi4Rent a Vantage Development wpisuje się w szerszy trend dalszej profesjonalizacji i konsolidacji rynku PRS w Polsce. Segment mieszkań instytucjonalnych pozostaje jednym z najbardziej aktywnych obszarów rynku nieruchomości, mimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego i wyższych kosztów finansowania.



Polski rynek najmu instytucjonalnego nadal znajduje się jednak na relatywnie wczesnym etapie rozwoju w porównaniu z Europą Zachodnią. To sprawia, że pozostaje atrakcyjny dla dużych inwestorów zagranicznych poszukujących możliwości budowy długoterminowych portfeli mieszkań generujących stabilne przepływy z najmu.

Uzyskanie zgody UOKiK znacząco przybliża finalizację całej transakcji. Może też stać się jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku mieszkaniowym i inwestycyjnym w Polsce w 2026 roku.

Źródło: XYZ/PAP