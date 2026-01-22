Volkswagen tnie zatrudnienie na samej górze. Będzie mniej członków zarządu

Koncern motoryzacyjny Volkswagen ogłosił nowy plan cięć kosztów. Zakłada on zmniejszenie liczby członków zarządów podległych grupie spółek oraz konsolidację platform produkcyjnych, co do 2030 r. ma przynieść 1 mld euro oszczędności.

Według zapowiedzi spółki w markach należące do koncernu, czyli Volkswagen, Skoda i Seat/Cupra, będą zasiadali czterej członkowie zarządu – prezes oraz menedżerowie odpowiedzialni za finanse, sprzedaż i kadry. Oznacza to redukcję liczby najwyższych stanowisk w firmie z 29 do 19.

W komunikacie firmy wskazano także, że ponad 20 fabryk grupy działających na całym świecie zostanie podzielonych na pięć regionów, co ma usprawnić kierowanie procesem produkcyjnym. Poszczególni dyrektorzy regionalni będą mieli większą odpowiedzialność za wyniki podległych im zakładów.

Niemiecki serwis Automobilwoche doniósł, że redukcja liczby członków zarządu ma zagwarantować koncernowi 600 mln euro oszczędności. Z kolei optymalizacja produkcji kolejnych 400 mln euro.

Opisywane plany wpisują się w strategię Volkswagena dotyczącą cięć finansowych. Koncern motoryzacyjny ogłosił w 2024 r., że do końca dekady zamierza zwolnić 35 tys. pracowników w Niemczech, co ma przynieść ok. 4 mld euro oszczędności. Do połowy 2025 r. udało mu się zrealizować ten plan w 70 proc., ponieważ firma uzgodniła redukcję 25 tys. etatów.

