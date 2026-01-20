Cięcia większe niż za pandemii. Europejscy producenci części motoryzacyjnych zlikwidowali ponad 100 tys. miejsc pracy

W ciągu dwóch lat europejscy producenci części motoryzacyjnych zlikwidowali 104 tys. miejsc pracy. Dziennie zwalniano więc ok. 140 osób. Jak wynika z wyliczeń Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, skala cięć jest większa niż za pandemii COVID-19.

„Rok 2025 przyniósł kolejne 50 tysięcy zwolnień w europejskim przemyśle dostawców. W połączeniu z 54 tysiącami miejsc pracy utraconych w 2024 roku, oznacza to 104 tysiące zlikwidowanych etatów w zaledwie dwa lata. W tym samym czasie sektor był w stanie wygenerować zaledwie około 7 tysięcy nowych miejsc pracy, co pokazuje dramatyczną dysproporcję między tempem likwidacji a tworzenia zatrudnienia” – czytamy w raporcie Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). „Skala tych cięć przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19 (…)” – dodają twórcy dokumentu.

Okazuje się też, że wzrost produkcji samochodów elektrycznych w Europie nie przekłada się na wzrost produkcji wszystkich samochodów w UE. Według danych, między 2024 a 2025 liczba wytworzonych nowych pojazdów wzrosła o 23 proc. rdr. Do końca 2025 co czwarte auto, które zjechało z taśmy, to zaś hybryda plug-in albo elektryk.

Wzrost produkcji elektryków nie rekompensuje spadku w całym sektorze

„Problem polega na tym, że wzrost produkcji pojazdów elektrycznych nie rekompensuje strukturalnego spadku całkowitego wolumenu produkcji pojazdów. W 2025 r. w UE wyprodukowano około 3,3 mln pojazdów elektrycznych, podczas gdy jeszcze w 2023 r. prognozy zakładały poziom 4,8 mln. Jednocześnie całkowita produkcja samochodów w UE pozostaje o około 20 proc. niższa niż w 2019 r., co oznacza trwałą lukę rzędu 3,1 mln pojazdów rocznie” – dodaje raport.

Prognozy też nie są optymistyczne. „Presja kosztowa przekłada się bezpośrednio na kondycję finansową firm. Najnowsze badanie CLEPA/McKinsey Pulse Check (jesień 2025) pokazuje jedynie kosmetyczną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. Odsetek firm notujących straty lub wynik na granicy rentowności spadł z 38 proc. do 34 proc. – to zdecydowanie za mało, żeby mówić o realnym odbiciu” – zaznaczono.

Jedynie 1/3 firm spodziewała się w 2025 osiągnąć EBIT powyżej 5 proc. Taka marża to minimum niezbędne do finansowania innowacji i inwestycji.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych to ponad 250 największych marek przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld zł rocznie i tworzących ponad 330 tys. miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich, takich jak CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Źródło: PAP