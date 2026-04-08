Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.04.2026
08.04.2026 09:44

W Europie na giełdach entuzjastyczne reakcje na zawieszenie broni USA-Iran

Na europejskich giełdach indeksy mocno zwyżkują, co ocenia się jako reakcję na informacje o zawieszeniu broni w konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Na rynku walutowym dolar jest mocno osłabiony wobec euro i jena.

Bitcoin jest wyceniany po ok. 71 800 dolarów za token (wzrost o ponad 4 proc.).

Złoto drożeje o niemal 3 proc. i jest na poziomie ok. 4850 dolarów, a ropa bardzo mocno traci.

Baryłka ropy WTI jest na poziomie poniżej 96 dolarów (spadek o ponad 15 proc.), Brent na poziomie ok. 94,5 dolara (niżej o ponad 13 proc. ).

Po starcie europejskiej sesji wskaźnik Stoxx 600 Europe idzie wyżej o 3,67 proc., FTSE 100 zwyżkuje o 2,50 proc., CAC 40 rośnie o 3,61 proc. DAX zwyżkuje o 4,85 proc.

Nasz polski WIG20 na otwarciu wyniósł 3499,87 pkt (+2,43 proc.).

Trump i Iran ogłaszają zawieszenie broni. W szczegółach jednak się różnią

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy czasu polskiego, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz.

Iran zapowiedział, że pozwoli na żeglugę tym szlakiem "w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu".

Mimo to dochodzą sprzeczne informacje dotyczące szczegółów, a Izrael kontynuuje ataki na cele.

Warto obserwować, czy pojawi się zwiększony ruch przez cieśninę Ormuz

– Ogłoszenie dwutygodniowego zawieszenia broni to ważny krok w kierunku deeskalacji – ocenia Ray Sharma-Ong z Aberdeen Investments.

Nie spodziewam się jednak, że ceny ropy powrócą do poziomów sprzed konfliktu w Zatoce Perskiej. Zakłócenia fizyczne i logistyczne nie znikną z dnia na dzień – dodaje.

– Oczywiście panuje duży optymizm, ale nie wróciliśmy jeszcze do punktu wyjścia z końca lutego, gdyż ceny ropy nadal pozostają wysokie – zwraca z kolei uwagę Fabien Yip, analityczka rynku w IG International.

Dodaje, że ważne jest, aby obserwować gotowość Iranu do otwarcia Cieśniny Ormuz.

– Gdy tylko tankowce zaczną przez nią przepływać, sytuacja na rynkach stanie się nieco bardziej przejrzysta – podkreśla Yip.

Źródło: PAP, XYZ

Na zdjęciu maklerka na parkiecie giełdy we Frankfurcie, 9 marca 2026 r. Fot. Thomas Lohnes/Getty Images
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026