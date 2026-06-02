W Polsce ruszył program BYD Certified. Pierwszy używany chiński samochód trafił do klienta

BYD uruchomił w Polsce program sprzedaży certyfikowanych używanych samochodów elektrycznych i hybryd plug-in. Pierwsze takie auto trafiło już do klienta.

W salonie w Siedlcach klient kupił BYD Seal U DM-i. Auto miało 19 tys. kilometrów przebiegu i przeszło pełen proces sprawdzenia stanu pojazdu. W jego ramach, jak pisze chiński koncern, pojazd przechodzi sto szczegółowych kontroli technicznych. Obejmują one m.in. efektywność układu napędowego czy stan techniczny. Jednak najważniejszym testem jest kontrola baterii. Musi ona zachować przynajmniej 90 proc. początkowej pojemności.

– Weryfikacja stanu baterii została celowo postawiona jako centralny element programu BYD Certified. Jest to odpowiedź na jedną z najczęściej pojawiających się obaw klientów dotyczących trwałości akumulatorów w samochodach elektrycznych i hybrydowych plug-in. Dzięki transparentnym procedurom oraz rygorystycznym standardom technicznym program ma zwiększać poczucie bezpieczeństwa przy zakupie używanego samochodu zelektryfikowanego – wyjaśnia Jacek Giec, Used Cars Manager w BYD Polska.

Jak tłumaczy BYD, uruchomienie tego programu ma zarówno wspierać rozwój rynku pojazdów elektrycznych i hybryd w segmencie aut używanych, jak i budować cały ekosystem chińskiej marki.