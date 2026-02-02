W UE powstaje Scaleup Europe Fund. Do wtorku trwa nabór na zarządzającego funduszem

Komisja Europejska pod koniec 2025 r. ogłosiła, że utworzy Scaleup Europe Fund. Nowy fundusz ma inwestować w najbardziej obiecujące europejskie firmy w strategicznych obszarach zaawansowanych technologii.

Uruchomienie funduszu planowane jest na wiosnę 2026 r., a do wtorku 3 lutego otwarty jest nabór kandydatów na stanowisko zarządzającego Scaleup Europe Fund.

Oprócz Komisji Europejskiej (KE) i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w gronie potencjalnych inwestorów założycielskich funduszu znajdują się Novo Holdings, EIFO (Fundusz Eksportu i Inwestycji Danii), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo/Intesa Sanpaolo/Fondazione Cariplo, APG Asset Management, działający w imieniu holenderskiego funduszu emerytalnego ABP, Wallenberg Investments oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – podaje KE.

Scaleup Europe będzie działał jako fundusz wzrostu oparty na rynku, prywatnie zarządzany i prywatnie współfinansowany, inwestując w duże rundy inwestycyjne prowadzone przez państwa europejskie.

Nabór na zarządzającego funduszem dobiega końca. Trwa jeszcze do wtorku

Fundusz będzie częścią istniejącej struktury parasolowej Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), ale z całkowicie prywatnym i działającym na zasadach rynkowych zarządzającym funduszami. EIC to najważniejszy unijny instrument wspierający przełomowe technologie i skalowanie firm deep tech.

W grudniu zarząd EIC ogłosił nabór na zarządzającego funduszem Scaleup Europe. Nabór kandydatów jest otwarty dla doświadczonych zarządzających funduszami, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne i mogą się pochwalić udokumentowaną umiejętnością pozyskiwania i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, profesjonalnym doświadczeniem inwestycyjnym oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie inwestycji w rozwój i scaleupów.

Proces selekcji odbywa się w ramach kompetencji Funduszu EIC w ramach procedury rynku prywatnego. Zaproszenie do składania zgłoszeń jest otwarte do 3 lutego 2026 r., do godz. 17.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w fazie negocjacji zostaną zaproszeni do udziału w marcu 2026 r. Wybór najodpowiedniejszego kandydata jest przewidywany na kwiecień 2026 r.

Scaleup om brakuje kapitału. Nowy fundusz ma pomóc

Nowy fundusz ma być częścią większej unijnej strategii na rzecz startupów i scaleupów. Ogłosiła ją przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2025 r. Celem strategii jest dokonywanie dużych inwestycji w szybko rozwijające się przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach technologii, tak aby „najlepsi w Europie mogli wybierać Europę”.

„Fundusz Scaleup Europe odpowiada na pilną potrzebę Europy, aby zwiększyć inwestycje w scaleupy i zniwelować dystans do światowych liderów. Jak podkreślono w raporcie Draghiego, zdolność kontynentu do skalowania innowacyjnych firm ma kluczowe znaczenie dla jego konkurencyjności" – wskazywała Komisja Europejska, ogłaszając powołanie funduszu.

„Jak dotąd, pomimo silnego potencjału startupów, ograniczony dostęp do kapitału wzrostu na późnym etapie i rozdrobnione rynki inwestycyjne utrudniają europejskim innowatorom osiągnięcie pozycji globalnych liderów" – wskazywała KE.