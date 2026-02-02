W UE powstaje Scaleup Europe Fund. Do wtorku trwa nabór na zarządzającego funduszem
Komisja Europejska pod koniec 2025 r. ogłosiła, że utworzy Scaleup Europe Fund. Nowy fundusz ma inwestować w najbardziej obiecujące europejskie firmy w strategicznych obszarach zaawansowanych technologii.
Uruchomienie funduszu planowane jest na wiosnę 2026 r., a do wtorku 3 lutego otwarty jest nabór kandydatów na stanowisko zarządzającego Scaleup Europe Fund.
Oprócz Komisji Europejskiej (KE) i Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w gronie potencjalnych inwestorów założycielskich funduszu znajdują się Novo Holdings, EIFO (Fundusz Eksportu i Inwestycji Danii), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia San Paolo/Intesa Sanpaolo/Fondazione Cariplo, APG Asset Management, działający w imieniu holenderskiego funduszu emerytalnego ABP, Wallenberg Investments oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – podaje KE.
Scaleup Europe będzie działał jako fundusz wzrostu oparty na rynku, prywatnie zarządzany i prywatnie współfinansowany, inwestując w duże rundy inwestycyjne prowadzone przez państwa europejskie.
Nabór na zarządzającego funduszem dobiega końca. Trwa jeszcze do wtorku
Fundusz będzie częścią istniejącej struktury parasolowej Funduszu Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), ale z całkowicie prywatnym i działającym na zasadach rynkowych zarządzającym funduszami. EIC to najważniejszy unijny instrument wspierający przełomowe technologie i skalowanie firm deep tech.
W grudniu zarząd EIC ogłosił nabór na zarządzającego funduszem Scaleup Europe. Nabór kandydatów jest otwarty dla doświadczonych zarządzających funduszami, którzy spełniają kryteria kwalifikacyjne i mogą się pochwalić udokumentowaną umiejętnością pozyskiwania i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, profesjonalnym doświadczeniem inwestycyjnym oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie inwestycji w rozwój i scaleupów.
Proces selekcji odbywa się w ramach kompetencji Funduszu EIC w ramach procedury rynku prywatnego. Zaproszenie do składania zgłoszeń jest otwarte do 3 lutego 2026 r., do godz. 17.
Kandydaci zakwalifikowani do udziału w fazie negocjacji zostaną zaproszeni do udziału w marcu 2026 r. Wybór najodpowiedniejszego kandydata jest przewidywany na kwiecień 2026 r.
Scaleupom brakuje kapitału. Nowy fundusz ma pomóc
Nowy fundusz ma być częścią większej unijnej strategii na rzecz startupów i scaleupów. Ogłosiła ją przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2025 r. Celem strategii jest dokonywanie dużych inwestycji w szybko rozwijające się przedsiębiorstwa w kluczowych obszarach technologii, tak aby „najlepsi w Europie mogli wybierać Europę”.
„Fundusz Scaleup Europe odpowiada na pilną potrzebę Europy, aby zwiększyć inwestycje w scaleupy i zniwelować dystans do światowych liderów. Jak podkreślono w raporcie Draghiego, zdolność kontynentu do skalowania innowacyjnych firm ma kluczowe znaczenie dla jego konkurencyjności" – wskazywała Komisja Europejska, ogłaszając powołanie funduszu.
„Jak dotąd, pomimo silnego potencjału startupów, ograniczony dostęp do kapitału wzrostu na późnym etapie i rozdrobnione rynki inwestycyjne utrudniają europejskim innowatorom osiągnięcie pozycji globalnych liderów" – wskazywała KE.