Sesja na Wall Street zaczęła się od spadków

Po pierwszej godzinie handlu na nowojorskiej giełdzie największe indeksy notują spadki. W porównaniu jednak do otwarcia zauważalna jest nieznaczna poprawa.

Ok. godz. 16.30 czasu polskiego, czyli godzinę po rozpoczęciu sesji na Wall Street, indeks Dow Jones Industrial (DJIA) spadał o 0,13 proc. względem otwarcia. W podobnym tempie pikowały notowania na dwóch innych dużych indeksach, czyli technologicznych Nasdaq (-0,13 proc.) oraz zrzeszającym największe spółki na amerykańskiej giełdzie S&P500 (-0,22 proc.).

Skala wyprzedaży wraz z trwaniem handlu malała. Tuż po otwarciu sesji wartość DJIA obniżyła się o 1 proc., w przypadku Nasdaq straty sięgały 0,9 proc., zaś S&P500 spadł o 0,8 proc.

Rynek w USA znajduje się pod presją z uwagi na konflikt na Bliskim Wschodzie. Jednak w przypadku dolara zauważalne jest jego umocnienie. Wartość amerykańskiej waluty mierzona indeksem DXY rosła w poniedziałek o blisko 1 proc. Wskaźnik ten porównuje cenę dolara na tle koszyka sześciu walut: euro, franka szwajcarskiego, japońskiego jena, szwedzkiej korony, brytyjskiego funta oraz dolara kanadyjskiego.