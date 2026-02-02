Wartość kredytów konsumenckich i hipotecznych wzrosła w ciągu roku

W 2025 r. banki udzieliły kredytów konsumenckich i hipotecznych o wyższej wartości niż rok wcześniej – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. W grudniu branża utrzymała wysokie tempo odnotowywane przez cały rok.

Jeżeli chodzi o kredyty konsumenckie, to pod koniec 2025 r. banki przeznaczyły na ten cel 11,539 mld zł. To mniej niż w listopadzie, w którym NBP odnotował sumę 11,643 mld zł.

Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych w grudniu wyniosło 10,25 proc. wobec 10,43 proc. w listopadzie. Dla porównania pod koniec 2024 r. wynosiło 11,48 proc.

W przypadku hipotek w grudniu branża odnotowała wzrost w relacji miesięcznej. Banki pod koniec 2025 r. udzieliły kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 7,549 mld zł wobec 7,398 mld zł w listopadzie.

Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w grudniu wyniosło 6,25 proc., wobec 6,41 proc. w listopadzie. W grudniu 2024 r. średnie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego wynosiło 7,46 proc.

W całym 2025 r. sektor udzielił kredytów na cele konsumenckie o wartości 135,481 mld zł wobec 107,693 mld zł w 2024 r. Z kolei wartość kredytów hipotecznych wyniosła w ubiegłym roku 90,545 mld zł wobec 83,870 mld zł w 2024 r.

Źródło: XYZ/PAP