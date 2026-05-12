12.05.2026

Wartość PKB w Polsce w 2025 r. wyniosła 3,9 bln zł. GUS podał pierwszy szacunek

Wartość produktu krajowego brutto w 2025 r. wyniosła według pierwszego szacunku 3 bln 912,7 mld zł – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

W styczniu GUS podał, że według wstępnego szacunku polski PKB w 2025 r. był realnie wyższy o 3,6 proc. w porównaniu z 2024 r. W 2024 r. gospodarka (w cenach stałych roku poprzedniego) rosła z kolei w tempie 3 proc. – podawał w styczniu GUS.

W połowie kwietnia GUS zmienił szacunek wzrostu PKB w ostatnim kwartale 2025 r. W czwartym kwartale 2025 r. gospodarka urosła o 4,1 proc., a nie o 4 proc. – podał wtedy urząd. Jak wskazywał GUS, to nie zmieniło jednak szacunków wzrostu PKB za cały 2025 r. Urząd zmienił z kolei szacunek wzrostu PKB za 2024 r. i podniósł go z 3,0 na 3,2 proc.

Urząd utrzymał w kwietniu szacunki za pozostałe kwartały ubiegłego roku. Wzrost PKB wyniósł w nich odpowiednio 3,2 proc., 3,3 proc. oraz 3,8 proc. w ujęciu rocznym.

Widok z tarasu widokowego Highline Warsaw at Varso Tower, w Warszawie
Fot. PAP/Paweł Supernak
