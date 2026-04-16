Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.04.2026
16.04.2026 09:54

GUS zmienił szacunek wzrostu PKB w czwartym kwartale 2025

Główny Urząd Statystyczny zmienił szacunek wzrostu PKB w ostatnim kwartale 2025 r. Zdaniem GUS wyniósł on wtedy 4,1 proc., a nie 4,0 proc. To nie zmieniło jednak szacunków wzrostu PKB za cały 2025 r.

Urząd utrzymał też szacunki za pozostałe kwartały ubiegłego roku. Wyniosły one: 3,2 proc. r/r, 3,3 proc. r/r i 3,8 proc. r/r. szacunki

GUS zmienił też szacunek wzrostu PKB za 2024 r. i podniósł go z 3,0 na 3,2 proc. Za pierwszy kwartał 2024 r. szacunek wzrósł do 2,5 proc. z 2,3 proc. r/r, za drugi także wzrósł z 3,4 do 3,6 proc. Z kolei szacunki wzrostu za dwa ostatnie kwartały 2024 r. poszły w górę z 2,8 do 3 proc. r/r i z 3,5 do 4,7 proc. PKB

MFW obniża prognozę wzrostu dla Polski
GUS zmienił szacunki wzrostu PKB w 2024 oraz czwartego kwartału 2025. Fot. PAP/Rafał Guz
