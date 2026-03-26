Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.03.2026
NEWSROOM XYZ
26.03.2026 12:45

„Washington Post": Europa kupowała tę broń dla Ukrainy. Teraz może trafić na Bliski Wschód

Wojna z Iranem wyczerpuje zapasy amerykańskiej armii. Według "Washington Post" na Bliski Wschód mogą więc trafić pociski, za które Europa zapłaciła w programie PURL i które miały trafić na Ukrainę.

Amerykańskie wojsko uderzyło podczas prawie miesiąca wojny z Iranem na 9 tysięcy celów. Do tego potrzebuje rakiet przeciwlotniczych do zwalczania dronów i irańskich pocisków. Dlatego też Pentagon rozważa przekierowanie zapasów broni, które miały trafić na Ukrainę.

Armia USA ściągnęła już bowiem systemy THAAD i pociski Patriot z Europy i Azji Wschodniej, by przekazać je na Bliski Wschód. Takich samych pocisków potrzebuje Ukraina. Część z nich kupiła Europa w ramach programu PURL, w którym kraje NATO kupują amerykańską broń i przekazują ją Kijowowi.

Jeden z informatorów "Washington Post" tłumaczy, że dostawy w ramach tego programu będą trafiać na Ukrainę, ale bez – najbardziej potrzebnych Kijowowi – środków obrony powietrznej. Pentagon już miał powiadomić Kongres, że 750 mln dolarów przekazanych przez europejskich sojuszników NATO trafi na uzupełnienie amerykańskich arsenałów, a nie na pomoc dla Ukrainy.

Ambasador Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna uspokaja, że choć zdaje sobie sprawę ze "znacznej niepewności" podczas wojny, to „wszelkie zakłócenia na początku niedawnych operacji na Bliskim Wschodzie zostały uśmierzone”.

Na zdjęciu z czerwca 2023 r. japoński Patriot PAC-3 na Yonaguni
Amerykańska armia potrzebuje pocisków Patriot na Bliskim Wschodzie. Może więc ich nie przekazać Ukrainie. Fot. PAP/Kyodo Photo via Newscom
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
„Naciągany kompromis”? Reforma PIP w rękach prezydenta. W tle 11 mld zł
Reforma PIP czeka na podpis prezydenta. Jakie zmiany przyniesie nowelizacja zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?
24.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przedsiębiorcy sceptyczni wobec KSeF? „Ponad połowa chce odroczenia reformy” (BADANIE)
Jak przedsiębiorcy oceniają KSeF? Z najnowszego badania wynika, że połowa badanych odroczyłaby reformę
26.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak Polska (nie) przyciąga inwestorów. „Coś się zatkało, nie tak miało być"
Wszystkie kraje starają się przyciągać inwestycje. A Polska? Program grantów dla inwestorów nie działa. Program grantów dla inwestycji w technologie niskoemisyjne się skończył, a kolejnego jeszcze nie uruchomiono. Ochrona przed podatkiem globalnym jest dopiero w przygotowaniu. Podobnie wygląda kwestia ułatwień w uzyskaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji. Eksperci ostrzegają: firmy nie będą czekać.
26.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie. Kraje arabskie wmieszają się w konflikt?
Na Bliskim Wschodzie nie ma pokoju. We wtorkowy wieczór na Tel Awiw poleciały irańskie pociski balistyczne. Donald Trump porzucił groźby zbombardowania irańskich siłowni i elektrowni, ale do wojny mogą wmieszać się kolejne kraje regionu.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Inwestuj więcej, czyli wesprzyj Polskę. Jak BM PKO BP chce przyciągnąć nowy kapitał na giełdę?
Polacy mają coraz więcej oszczędności, ale większość z nich wciąż trzymają w gotówce lub na depozytach. Inwestuje nadal niewielu – szczególnie na rynku akcji. Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO BP, uważa, że to problem, bo w obecnej sytuacji geopolitycznej pieniądze Polaków powinny pracować – nie tylko na rzecz gospodarki, ale także jej bezpieczeństwa. Kierowana przez niego instytucja zabiega o zmiany regulacyjne i rozwija nowe produkty, które mają przyciągnąć świeży kapitał na giełdę.
25.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Dwa lata, 500 mln dolarów na okupy. Tak cyberprzestępcy pokonują firmy
Tylko jedna grupa cyberprzestępców przez dwa lata zarobiła na firmach 500 mln dolarów. Skala ataków rośnie. A na celowniku znalazła się infrastruktura kluczowa biznesu. Jak się bronić?
25.03.2026