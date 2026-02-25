Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
NEWSROOM XYZ
25.02.2026 12:03

Wayve dostało wsparcie od Nvidii i Microsoftu. Firma jest wyceniana na 8,6 miliarda dolarów

Firma Wayve, zajmująca się autonomicznymi pojazdami i robotaksówkami, jest już wyceniona na 8,6 miliarda dolarów. Spółka zebrała bowiem podczas ostatniej rundy finansowania aż 1,2 miliarda dolarów.

Wśród firm, które wzięły udział w tej rundzie, były Eclipse, Balderton, SoftBank Vision Fund 2, a także Nvidia, Microsoft, Mercedes, Nissan i Stellantis. Do tego Uber chce zainwestować w Wayve 300 milionów dolarów. Firma będzie wypłacać pieniądze w zależności od osiągnięcia kolejnych celów – ujawnia CNBC.

„Budujemy rynek, który dotknie każdego pojazdu, który się porusza” – skomentował udaną rundę finansowania w oświadczeniu prezes Wayve Alex Kendall. „Te inwestycje przyspieszają naszą ścieżkę do masowego uruchomienia naszych usług i dają nam możliwość zbudowania autonomicznej warstwy, która trafi do każdego pojazdu” – dodał.

Wayve powstało w 2017 r. w Wielkiej Brytanii. Firma buduje oprogramowanie pozwalające na autonomiczną jazdę oraz modele AI. Stała się też jednym z najbardziej wartościowych europejskich startupów.

W 2025 r. firma podpisała partnerstwo z Nissanem, by zintegrować swoje usługi AI z systemami wspomagania jazdy. Pierwsze pojazdy powstałe przy współpracy obu tych firm mają pojawić się na rynku w 2027 r. Startup chce także wspólnie z Uberem uruchomić autonomiczne taksówki w Europie. Pierwsze testy ruszą w Londynie jeszcze w tym roku.

Tymczasem konkurencja nie śpi. Firma Wayme, której właścicielem jest spółka Alphabet, ogłosiła we wtorek, że uruchamia autonomiczne taksówki w Dallas, Houston, San Antonio i Orlando.

Autonomiczne pojazdy – przypomina CNBC – już od lat miały pojawić się na rynku. Jednak firmy motoryzacyjne napotkały przeszkody zarówno techniczne, jak i regulacyjne. Poziom piąty automatyzacji, gdy samochody same jeżdżą bez potrzeby ludzkiej kontroli, na razie był trudny do osiągnięcia. Teraz dopiero może stać się to możliwe dzięki przełomom w AI.

Waymo wchodzi do Europy. Firma wprowadza robotaksówki do Londynu
autonomiczne taksówki Waymo
Wycena Waymo wzrosła do 8,6 miliarda dolarów. Fot. David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie nieruchomości coraz silniejszym magnesem dla czeskich funduszy inwestycyjnych
Ponad 7-procentowe stopy zwrotu, większa płynność rynku i niższe ceny aktywów niż w Czechach sprawiają, że Polska stała się jednym z głównych kierunków ekspansji czeskich funduszy nieruchomościowych. Inwestują one przede wszystkim w biura i logistykę, systematycznie zwiększając skalę obecności nad Wisłą.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Erli wyprzedza rynek przy rekordowej rentowności. „Nie zamierzamy zwalniać tempa inwestycji”
Zmiany w aplikacji, wdrożenie asystenta AI i pełnoskalowa kampania reklamowa za kilkadziesiąt milionów złotych mają napędzić dalszy wzrost największej po Allegro polskiej platformy handlowej. – Gonimy za jak najwyższą efektywnością, a nie sprzedażą za wszelką cenę – mówi Adam Ciesielczyk, twórca Erli.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Technologiczny sojusz władzy w USA. Amerykańska demokracja i europejska suwerenność pod presją
Europa przestaje być podmiotem w globalnej grze technologicznej. Amerykańskie korporacje cyfrowe, splecione interesami z administracją USA, systematycznie przejmują kontrolę nad kluczową infrastrukturą państw sojuszniczych – od danych medycznych po systemy bezpieczeństwa.
24.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Problem PiS z programem SAFE. Twarda narracja przyjmuje się w elektoracie
Politycy Prawa i Sprawiedliwości ostro atakują program SAFE. Choć niektórzy politycy PiS po cichu przyznają, że trudno być w kontrze do programu wsparcia polskich Sił Zbrojnych, to jednak negatywna narracja wokół funduszu rozbudza emocje wyborców.
23.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Jak uczyć się na błędach? Polski pool jądrowy może bazować na 70 latach doświadczeń z zagranicy
Na świecie działa dziś ponad 30 pooli jądrowych, w ramach których ubezpieczyciele wspólnie dzielą ryzyko nuklearne. Powstawały one w różnych okresach, w odmiennych realiach regulacyjnych i rynkowych, mierzyły się z rozmaitymi wyzwaniami i wyciągały różne wnioski z własnych doświadczeń. Polska wchodzi do tego systemu wyjątkowo późno – co może być słabością, ale także realną przewagą, o ile zdecyduje się na model oparty na najlepszych sprawdzonych praktykach z zagranicy.
25.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
BGK odsłania karty. Oto jak zainwestuje miliardy w startupy przez Future Tech Poland
Kilkanaście funduszy inwestycyjnych może liczyć na 1,5 mld złotych od BGK oraz EFI przez Future Tech Poland. Pieniądze trafią do nawet 200 startupów.
24.02.2026