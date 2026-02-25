Wayve dostało wsparcie od Nvidii i Microsoftu. Firma jest wyceniana na 8,6 miliarda dolarów

Firma Wayve, zajmująca się autonomicznymi pojazdami i robotaksówkami, jest już wyceniona na 8,6 miliarda dolarów. Spółka zebrała bowiem podczas ostatniej rundy finansowania aż 1,2 miliarda dolarów.

Wśród firm, które wzięły udział w tej rundzie, były Eclipse, Balderton, SoftBank Vision Fund 2, a także Nvidia, Microsoft, Mercedes, Nissan i Stellantis. Do tego Uber chce zainwestować w Wayve 300 milionów dolarów. Firma będzie wypłacać pieniądze w zależności od osiągnięcia kolejnych celów – ujawnia CNBC.

„Budujemy rynek, który dotknie każdego pojazdu, który się porusza” – skomentował udaną rundę finansowania w oświadczeniu prezes Wayve Alex Kendall. „Te inwestycje przyspieszają naszą ścieżkę do masowego uruchomienia naszych usług i dają nam możliwość zbudowania autonomicznej warstwy, która trafi do każdego pojazdu” – dodał.

Wayve powstało w 2017 r. w Wielkiej Brytanii. Firma buduje oprogramowanie pozwalające na autonomiczną jazdę oraz modele AI. Stała się też jednym z najbardziej wartościowych europejskich startupów.

W 2025 r. firma podpisała partnerstwo z Nissanem, by zintegrować swoje usługi AI z systemami wspomagania jazdy. Pierwsze pojazdy powstałe przy współpracy obu tych firm mają pojawić się na rynku w 2027 r. Startup chce także wspólnie z Uberem uruchomić autonomiczne taksówki w Europie. Pierwsze testy ruszą w Londynie jeszcze w tym roku.

Tymczasem konkurencja nie śpi. Firma Wayme, której właścicielem jest spółka Alphabet, ogłosiła we wtorek, że uruchamia autonomiczne taksówki w Dallas, Houston, San Antonio i Orlando.

Autonomiczne pojazdy – przypomina CNBC – już od lat miały pojawić się na rynku. Jednak firmy motoryzacyjne napotkały przeszkody zarówno techniczne, jak i regulacyjne. Poziom piąty automatyzacji, gdy samochody same jeżdżą bez potrzeby ludzkiej kontroli, na razie był trudny do osiągnięcia. Teraz dopiero może stać się to możliwe dzięki przełomom w AI.