04.02.2026 12:07

WB Electronics szykuje się do IPO w Warszawie

Polski producent dronów i amunicji krążącej WB Electronics szykuje się do IPO na warszawskiej giełdzie. Firma ma trafić na parkiet pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.

WB Electronics wybrał już White & Case LLP jako doradcę prawnego – pisze Bloomberg. Do tego w ciągu dwóch najbliższych miesięcy ma zdecydować, które banki przygotują ofertę inwestycyjną.

To kolejna europejska spółka obronnościowa, która zamierza wejść na giełdę. W styczniu na amsterdamskim parkiecie pojawiła się czeska firma zbrojeniowa CSG, której debiut okazał się sukcesem. Inwestorzy włożyli w jej akcje bowiem ponad 60 miliardów dolarów. To zaś, jak pisze Bloomberg, pokazuje, jak bardzo pożądane są akcje europejskiego przemysłu obronnościowego.

WB Electronics, jak przypomina amerykańska agencja, mocno też urosła od rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Drony i amunicja krążąca Warmate sprawdziły się bowiem na polu bitwy. Do tego zarówno Bruksela, jak i władze w Warszawie mocno stawiają na rozwój dronów bojowych, a WB określa się jako największy producent tego typu sprzętu we Wspólnocie.

Widać to po wynikach finansowych firmy z Ożarowa Mazowieckiego. Przychody WB Electronics skoczyły bowiem z 343 milionów złotych do trzech miliardów złotych w 2024 roku. Stąd też plan wejścia na giełdę. Zwłaszcza że jeszcze w listopadzie wiceprezes PFR Mikołaj Raczyński mówił, iż fundusz patrzy przychylnie na plany giełdowego debiutu WB. On także sugerował IPO na koniec 2026 roku, mówiąc, że tyle właśnie trwa przygotowanie oferty.

Bloomberg dodaje też, że wejście na giełdę WB Electronics wymagać będzie zgody rządu, bo spółka jest na liście firm strategicznych. Do tego firma musi też dostać zgody na nieujawnianie wszystkich informacji dotyczących swoich kontraktów, ze względu na tajne zapisy w tych umowach. To zaś może skutecznie opóźnić plany debiutu.

Grupa WB to największy polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia oraz zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych.

prezentacja zestawu amunicji krążącej WARMATE podczas podpisania umowy ramowej pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą WB Electronics
WB Electronics szykuje się do IPO w Warszawie. Fot. PAP/Marcin Obara
