Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 20.02.2026
NEWSROOM XYZ
20.02.2026 20:38

Węgry blokują 90 mld euro pomocy UE dla Ukrainy. Powodem wstrzymany tranzyt ropy

Węgry zapowiedziały zablokowanie unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy, dopóki nie zostanie wznowiony tranzyt ropy naftowej na ich terytorium. Decyzję ogłosił w piątek minister spraw zagranicznych Węgier.

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó poinformował w serwisie X, że Budapeszt będzie blokował 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy, dopóki ropa znów nie popłynie na Węgry rurociągiem Przyjaźń. Jak podkreślił, jego zdaniem Ukraina wstrzymuje tranzyt celowo, aby wywołać problemy z dostawami paliw i wzrost cen przed węgierskimi wyborami.

Szijjártó ocenił, że Kijów łamie umowę stowarzyszeniową UE–Ukraina oraz zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Według niego działania Ukrainy mają charakter „politycznego szantażu”, realizowanego – jak napisał – przy współpracy Brukseli i węgierskiej opozycji. Węgierski rząd zapowiedział, że nie zgodzi się na presję w tej sprawie.

Parlament Europejski przyjął 11 lutego pakiet trzech aktów prawnych, które umożliwiają udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027. Kolejnym etapem jest formalne zatwierdzenie pakietu przez państwa członkowskie w Radzie UE. Po tej decyzji Komisja Europejska mogłaby wypłacić pierwszą transzę na początku drugiego kwartału 2026 roku.

Tranzyt rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację, biegnący przez Ukrainę, został wstrzymany 27 stycznia po rosyjskim ataku na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W reakcji na przerwanie dostaw węgierski koncern MOL zwrócił się do rządu o uwolnienie strategicznych rezerw, a Budapeszt poprosił Chorwację o zgodę na transport rosyjskiej ropy rurociągiem Adria. Dostawy tą trasą mają ruszyć w połowie marca.

Węgry i Słowacja wstrzymały także dostawy oleju napędowego na Ukrainę, a Budapeszt zagroził dalszymi krokami, w tym ograniczeniem eksportu energii elektrycznej i gazu. Operator ukraińskich rurociągów Ukrtransnafta poinformował, że rurociąg Przyjaźń został poważnie uszkodzony i jest remontowany, czemu strona węgierska zaprzecza.

Premier Viktor Orbán ocenił, że Ukraina próbuje wywołać chaos na Węgrzech, aby wpłynąć na politykę wewnętrzną kraju przed wyborami zaplanowanymi na 12 kwietnia.

Rząd w Budapeszcie oskarża Kijów o ingerencję w kampanię wyborczą i wspieranie opozycyjnej partii Tisza, którą obóz Orbána określa jako prorosyjską i zależną od Brukseli.

Źródło: PAP

Minister Spraw Zagranicznych Węgier Peter Szijjarto
Szijjártó ocenił, że Kijów łamie umowę stowarzyszeniową UE–Ukraina oraz zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Według niego działania Ukrainy mają charakter „politycznego szantażu”. Fot. Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Dlaczego Zen.com nie chce być superaplikacją? Polski fintech idzie pod prąd branży
Działający już na 32 rynkach Zen.com planuje uruchomienie Hongkongu jako azjatyckiego hubu oraz wejście na Ukrainę. Celem jest dziesięciokrotny wzrost liczby klientów w pięć lat i zrównanie udziału Europy i Azji w przychodach w perspektywie trzech lat, przy zachowaniu kontroli kosztów i bez wchodzenia w ryzykowne finansowanie.
19.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Trwa giełdowy szał na złoto, ropę i miedź. Czy ceny nadal będą rosnąć?
Notowania złota i miedzi wyznaczają nowe historyczne maksima, a kurs ropy odbija od wieloletnich minimów. Rynek surowców dawno nie był tak rozgrzany, choć wciąż pozostaje przestrzeń do dalszych wzrostów. Wyjaśniamy, dlaczego inwestorzy coraz częściej sięgają po surowce oraz analizujemy, jakie są perspektywy cenowe na kolejne kwartały.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
„Skarb Warszawy, który wyczerpał swoje możliwości”. Powołano zespół w sprawie terenów po Lotnisku Chopina
– Uważamy, że Lotnisko Chopina jest skarbem Warszawy, ma genialne położenie, ale jest zarazem lotniskiem, które wyczerpało swoje możliwości. Powołaliśmy zespół roboczy, w którym rozmawiamy o tym, jak najlepiej wykorzystać teren po lotnisku – powiedział Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.
20.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
CCC wystrzeliło, giełda odrabia straty, ale eksperci obawiają się korekty. Dzień na GPW 18 lutego 2026 r.
Środowa sesja na GPW przyniosła wyraźne wzrosty po wtorkowych spadkach. Eksperci ostrzegają jednak przed ryzykiem poważnej korekty, która mogłaby sięgnąć nawet 10 proc. Na WIG20 liderem wzrostów zostało CCC, którego akcje gwałtownie poszły w górę. Mocno podrożały także Orange i KGHM.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Projekcja bez korekty. Dlaczego scenariusz długu na poziomie 107 proc. PKB jest mało realistyczny?
Dzisiejsza projekcja długu publicznego nie jest prognozą nieuchronnego kryzysu, lecz matematycznym ćwiczeniem opartym na założeniu „braku zmiany polityki”. W praktyce oznacza ono przesunięcie ciężaru dostosowań na kolejną kadencję parlamentu. Po 2027 r. Polska – niezależnie od opcji politycznej – stanie przed koniecznością realnej konsolidacji fiskalnej. Czy Polska rzeczywiście zmierza w stronę długu publicznego przekraczającego 100 proc. PKB? Taki obraz wyłania się ze scenariusza bazowego Komisji Europejskiej w niedawnym raporcie „Debt Sustainability Monitor 2025". Wyjaśniamy co kryje się w założeniach przyjętych przez KE i dlaczego istotniejsza - również politycznie - jest przewidywana skala zacieśnienia po 2027 r.
19.02.2026