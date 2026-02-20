Węgry blokują 90 mld euro pomocy UE dla Ukrainy. Powodem wstrzymany tranzyt ropy

Węgry zapowiedziały zablokowanie unijnej pożyczki w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy, dopóki nie zostanie wznowiony tranzyt ropy naftowej na ich terytorium. Decyzję ogłosił w piątek minister spraw zagranicznych Węgier.

Minister spraw zagranicznych Peter Szijjártó poinformował w serwisie X, że Budapeszt będzie blokował 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy, dopóki ropa znów nie popłynie na Węgry rurociągiem Przyjaźń. Jak podkreślił, jego zdaniem Ukraina wstrzymuje tranzyt celowo, aby wywołać problemy z dostawami paliw i wzrost cen przed węgierskimi wyborami.

We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes.



Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026

Szijjártó ocenił, że Kijów łamie umowę stowarzyszeniową UE–Ukraina oraz zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Według niego działania Ukrainy mają charakter „politycznego szantażu”, realizowanego – jak napisał – przy współpracy Brukseli i węgierskiej opozycji. Węgierski rząd zapowiedział, że nie zgodzi się na presję w tej sprawie.

Parlament Europejski przyjął 11 lutego pakiet trzech aktów prawnych, które umożliwiają udzielenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 mld euro na lata 2026–2027. Kolejnym etapem jest formalne zatwierdzenie pakietu przez państwa członkowskie w Radzie UE. Po tej decyzji Komisja Europejska mogłaby wypłacić pierwszą transzę na początku drugiego kwartału 2026 roku.

Tranzyt rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację, biegnący przez Ukrainę, został wstrzymany 27 stycznia po rosyjskim ataku na ukraińską infrastrukturę energetyczną. W reakcji na przerwanie dostaw węgierski koncern MOL zwrócił się do rządu o uwolnienie strategicznych rezerw, a Budapeszt poprosił Chorwację o zgodę na transport rosyjskiej ropy rurociągiem Adria. Dostawy tą trasą mają ruszyć w połowie marca.

Węgry i Słowacja wstrzymały także dostawy oleju napędowego na Ukrainę, a Budapeszt zagroził dalszymi krokami, w tym ograniczeniem eksportu energii elektrycznej i gazu. Operator ukraińskich rurociągów Ukrtransnafta poinformował, że rurociąg Przyjaźń został poważnie uszkodzony i jest remontowany, czemu strona węgierska zaprzecza.

Ukraine is trying to ensure that Russian energy reaches Europe only on its terms. Nord Stream bypassed Ukraine, so it was destroyed. Now they are blocking the fully operational Friendship oil pipeline. This is political blackmail and a violation of the EU–Ukraine Association… pic.twitter.com/Sjm3yr8LgW — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 20, 2026

Premier Viktor Orbán ocenił, że Ukraina próbuje wywołać chaos na Węgrzech, aby wpłynąć na politykę wewnętrzną kraju przed wyborami zaplanowanymi na 12 kwietnia.

Rząd w Budapeszcie oskarża Kijów o ingerencję w kampanię wyborczą i wspieranie opozycyjnej partii Tisza, którą obóz Orbána określa jako prorosyjską i zależną od Brukseli.

Źródło: PAP