Wenezuela po obaleniu Maduro. Amnestia obejmie 379 więźniów politycznych

Władze Wenezueli przyjęły nową ustawę o amnestii, w świetle której 379 osób uznawanych za więźniów politycznych ma otrzymać amnestię i zostać wypuszczonych na wolność – poinformował parlamentarzysta Jorge Arreaza, przewodniczący komisji nadzorującej wdrażanie ustawy.

Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę jednomyślnie, co według władz otwiera drogę do uwolnienia osób przetrzymywanych za działania lub opozycyjne wypowiedzi w ostatnich latach. Prokuratura złożyła już do sądów wnioski o zwolnienie objętych amnestią więźniów.

– Nowe prawo o amnestii jest częścią szerszych zmian po styczniowych wydarzeniach politycznych w Wenezueli, w tym m.in. po operacji USA, która doprowadziła do obalenia i ujęcia byłego prezydenta Nicolás Maduro. Władze już wcześniej zwolniły setki więźniów politycznych, a od 8 stycznia organizacje pozarządowe odnotowały dziesiątki kolejnych uwolnień.

Ustawa jest krytykowana przez część opozycji i organizacje broniące praw człowieka jako niewystarczająca. Nie obejmuje m.in. osób skazanych za poważne przestępstwa, takie jak morderstwo, handel narkotykami czy naruszenia praw człowieka. Nie wszyscy osadzeni uznawani za więźniów politycznych zostaną więc automatycznie wypuszczeni.

