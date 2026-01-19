Wiceszef MAP: JSW nie uda się uratować przed bankructwem bez obniżenia kosztów płacowych

Archiwalny

Jeśli związki zawodowe w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) nie zgodzą się na obniżenie kosztów pracy, nie uda się uratować spółki przed bankructwem – stwierdził wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona w rozmowie z RMF24.

W połowie stycznia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział w mediach, że JSW znalazła się w jednym z najtrudniejszych momentów w historii, a jej płynność finansowa może skończyć się na przełomie stycznia i lutego. Ocenił, że na negocjacje ze związkami zostało kilka tygodni.

Balczun podał wtedy także, że JSW zużyła już cały fundusz stabilizacyjny, który miał zabezpieczać spółkę w okresach dekoniunktury, a obecnie generuje ona straty sięgające kilkuset milionów złotych miesięcznie, coraz bardziej się zadłużając.

Zarząd JSW będzie w poniedziałek rozmawiał z pracownikami

W poniedziałek w siedzibie JSW mają się odbyć rozmowy zarządu i związków zawodowych. Przedmiotem rozmów będzie projekt porozumienia przygotowany przez zarząd spółki. Dokument przewiduje, że stosowanie postanowień niektórych dotychczas obowiązujących porozumień zbiorowych ze związkami zostanie tymczasowo zawieszone. Projekt zakłada także zawieszenie gwarancji z porozumienia z 31 marca 2021 r. dotyczącego warunków pracy (uzgodniono wówczas m.in. 10-letnie gwarancje zatrudnienia).

Poniedziałkowe rozmowy zarządu JSW ze związkami zdecydują o tym, czy spółka będzie mogła uniknąć bankructwa – ocenił w poniedziałek Wrona w rozmowie z RMF24. Wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) stwierdził, że jeśli związki nie zgodzą się na obniżenie kosztów pracy, nie uda się uratować spółki przed bankructwem.

– Związki zawodowe razem z zarządem zdecydują, który scenariusz wybiorą. Istnieją tylko dwa scenariusze: scenariusz jakościowy i scenariusz upadłościowy – powiedział Wrona.

– Jesteśmy w momencie, w którym potrzebujemy zawiesić stosowanie obowiązujących porozumień zbiorowych, które zostały zawarte ze związkami, a które dotyczą warunków pracy, bo te porozumienia są nierynkowe. Chodzi o ich częściowe zawieszenie, przynajmniej do 2027 r., co pozwoli na przetrwanie tej firmy – powiedział Wrona.

Wiceszef MAP dodał, że górnicy nie byli przez poprzedni zarząd informowani „na bieżąco i w sposób realny” o tym, co dzieje się w ich spółce.

Finansowanie dla JSW niedostępne „bez dostosowania kosztów pracy do realiów rynku”

Na temat możliwości udzielenia JSW pożyczki toczą się rozmowy „również z instytucjami finansowymi z rynku komercyjnego – podał Wrona. Dodał, że nie jest możliwie udzielenie spółce finansowania zewnętrznego „bez dostosowania kosztów pracy do realiów rynku”.

Stwierdził natomiast, że nie jest obecnie możliwe zwrócenie JSW środków wpłaconych przez nią do budżetu w formie składki solidarnościowej, czyli podatku od tzw. nadmiarowych zysków. Spółka ubiega się o zwrot ok. 1,6 mld zł.

– Dzisiaj uruchomienie tych pieniędzy nie jest możliwe. Potrzebujemy konkretów, a nie politykowania, a tutaj wchodzi w grę polityka – stwierdził Wrona.

Wrona wskazał w rozmowie z RMF24 także, że zatrudnienie w JSW wymaga redukcji, ale decyzje w tej sprawie każda z kopalń należących do spółki powinna podjąć indywidualnie.

Źródło: PAP