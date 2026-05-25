Wiceszef MON: liczba wojsk USA w Polsce nie zmaleje

Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zostanie zmniejszona, a rząd otrzymał gwarancje jej zwiększenia – poinformował w poniedziałek w Płocku wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Jak dodał, rozważane jest przejście z obecności rotacyjnej na stałą obecność wojsk USA, co wymaga rozbudowy infrastruktury w Polsce.

Jak wskazał Wziątek, potencjalnie nowi żołnierze USA mogliby w przyszłości stacjonować w Polsce na stałe, a nie tylko rotacyjnie. Taki model obecności wymaga jednak przygotowania rozbudowanej infrastruktury, w tym mieszkań oraz zaplecza umożliwiającego funkcjonowanie także rodzin wojskowych. Według wiceministra to proces wieloletni i wymagający inwestycji.

Decyzje o lokalizacji stałych baz amerykańskich mają być wypracowane w porozumieniu ze stroną amerykańską, która oczekuje konkretnych warunków infrastrukturalnych. Wśród potencjalnych miejsc wskazano Drawsko Pomorskie, Żagań, Powidz oraz być może Orzysz. W proces mają być zaangażowane także samorządy jako gospodarze terenów.

Wiceszef MON ocenił, że docelowo może chodzić o kilka tysięcy żołnierzy USA, rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w kraju. Jak zaznaczył, przygotowanie pełnej infrastruktury i pierwszych lokalizacji może potrwać około dwóch lat, a proces będzie realizowany etapami – wraz z kolejnymi grupami żołnierzy.

Podczas wizyty w Płocku Wziątek odwiedził również I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy, jedną z 15 szkół o profilu mundurowym w Polsce. Placówka przygotowuje młodzież do służby m.in. w wojsku, policji i straży granicznej, a zajęcia prowadzą także weterani misji wojskowych.

Wiceszef MON wizytował także budowaną jednostkę wojskową w Trzepowie pod Płockiem, gdzie dyslokowana jest część 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Docelowo w nowej lokalizacji ma służyć około 500 żołnierzy, a jednostka ma osiągnąć gotowość jeszcze w tym roku.

Źródło: PAP