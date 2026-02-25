Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.02.2026
25.02.2026 15:54

Więcej ludzi będzie mogło skorzystać z ochrony Rzecznika Finansowego. Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy

Resort finansów planuje rozszerzyć definicję klienta rynku finansowego. To sprawi, że więcej osób znajdzie się pod ochroną Rzecznika Finansowego. Rzecznik będzie też mógł bezpłatnie publikować ostrzeżenia w mediach publicznych.

Nowe prawo pozwoli znaleźć się pod ochroną klientom lombardów oraz osobom fizycznym, które zamierzają zawrzeć umowę ubezpieczenia. Do tego właściciele lombardów będą musieli płacić na funkcjonowanie instytucji rzecznika minimum 250 zł. Na pomoc Rzecznika Finansowego będą też mogły liczyć m.in. koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne.

Zmiany planowane przez resort finansów umożliwią także rzecznikowi bezpłatne publikowanie w mediach publicznych komunikatów czy ostrzeżeń. "Media o szerokim zasięgu umożliwiają szybkie dotarcie do obywateli z komunikatami ostrzegawczymi, co pozwoli na skuteczniejsze zapobieganie szkodom finansowym" - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Rzecznik Finansowy będzie też mógł prowadzić pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów a uczestnikami rynku finansowego. To ma m.in. odciążyć sądy. Jak dodaje resort finansów, to pomysł zgłoszony przez same podmioty rynku, które wolałyby ominąć długi proces i po prostu porozumieć się ze swoimi klientami.

W 2024 roku rzecznik podjął około 12,6 tys. interwencji, czyli ponad 3 tys. więcej niż rok wcześniej. Wytoczył też łącznie 14 powództw, w tym 2 w postępowaniu grupowym w sprawach klientów podmiotów rynku finansowego. Z kolei w 2023 r. było 6 powództw, w tym 1 powództwo w postępowaniu grupowym.

Wpłynęło do niego też w 2024 roku łącznie ponad 1,8 tys. wniosków klientów o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego, co stanowi wzrost o 17 proc. rok do roku.

Wejście do budynku Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów chce znowelizować ustawę o Rzeczniku Finansowym. Fot. Albert Zawada/PAP
