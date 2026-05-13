Więcej upadłości firm na początku 2026 r. Nowe dane GUS

W pierwszym kwartale 2026 roku w Polsce odnotowano 108 upadłości przedsiębiorstw — wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To o osiem więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła liczba nowo rejestrowanych firm, która przekroczyła 89 tys. podmiotów.

GUS poinformował, że w okresie od stycznia do marca 2026 roku liczba upadłości przedsiębiorstw wyniosła 108, wobec 100 w analogicznym okresie 2025 roku. Największy wzrost liczby bankructw odnotowano w sektorze handlu i naprawy pojazdów samochodowych, gdzie liczba upadłości zwiększyła się o 5 podmiotów. W budownictwie przybyły 4 upadłości, a w branży zakwaterowania i gastronomii — 3. W transporcie i gospodarce magazynowej wzrost wyniósł 1 przypadek.

Spadek liczby upadłości zanotowano natomiast w usługach oraz przemyśle. W sektorze usług liczba bankructw zmniejszyła się o 4 podmioty, a w przemyśle o 1 firmę. Dane pokazują, że mimo trudniejszej sytuacji części branż, nie wszystkie sektory gospodarki odczuwają pogorszenie koniunktury w tym samym stopniu.

Jednocześnie wzrosła liczba nowo rejestrowanych przedsiębiorstw. W pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano 89 004 firmy, podczas gdy rok wcześniej było ich 87 250. Oznacza to wzrost o blisko 1,8 tys. podmiotów rok do roku. Ponad połowa wszystkich nowych działalności została założona w trzech sektorach: usługach, budownictwie oraz handlu i naprawie pojazdów samochodowych.

Największą dynamikę wzrostu liczby nowych rejestracji odnotowano w branży transportu i gospodarki magazynowej, gdzie liczba nowych firm zwiększyła się o 11,6 proc. W sektorze informacji i komunikacji wzrost wyniósł 6,1 proc. Spadki pojawiły się jedynie w handlu i naprawie pojazdów samochodowych — o 2,4 proc. — oraz w budownictwie, gdzie liczba nowych rejestracji zmniejszyła się o 0,1 proc.