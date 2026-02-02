Większa pula na kredyty dla firm z gwarancją Investmax. BGK podpisał aneks do umowy z EFI

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał aneks do umowy regwarancji z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Dzięki temu więcej przedsiębiorców będzie mogło otrzymać kredyt z gwarancją Investmax.

Nowa umowa między BGK a EFI zwiększa limit gwarancyjny o prawie 1,5 mld zł. To umożliwi udzielenie przedsiębiorcom nowych kredytów z gwarancją BGK o wartości blisko 1,8 mld zł.

Postanowienia aneksu przekładają się również na wzrost maksymalnej sumy kredytów, jaką jeden przedsiębiorca może zabezpieczyć gwarancją Investmax. Wzrośnie ona do 35,6 mln zł z dotychczasowych niecałych 32,4 mln zł – podaje BGK.

– Współpraca z EFI pozwala nam wspierać kredytowanie działalności przedsiębiorców, co z kolei umożliwia realizację ich planów rozwojowych. Gwarancja Investmax z regwarancją EFI poprawia dostęp do udzielanych kredytów na korzystniejszych zasadach, co wzmacnia stabilność firm i zwiększa ich zdolność do reagowania na zmiany gospodarcze i rynkowe – bez konieczności nadmiernego angażowania własnych środków – skomentowała cytowana w komunikacie BGK pierwsza wiceprezeska zarządu banku Marta Postuła.

Gwarancja Investmax. BGK wskazuje warunki

Gwarancja Investmax z regwarancją EFI to narzędzie, które ma ułatwiać firmom pozyskanie zewnętrznego finansowania. Może być zastosowane zarówno do kredytów inwestycyjnych, jak i obrotowych finansujących bieżącą działalność gospodarczą – podaje bank.

Jak wskazuje BGK, to rozwiązanie pozwala uzyskać kredyt z gwarancją Investmax także tym przedsiębiorcom, którzy nie mają już wolnego limitu pomocy de minimis lub których obowiązują wykluczenia charakterystyczne dla pomocy de minimis (przede wszystkim dotyczące sektora rolnego).

Wykorzystanie gwarancji umożliwia przedsiębiorcom elastyczność w dysponowaniu własnym majątkiem i ogranicza zastosowanie przez bank tzw. „twardych” zabezpieczeń, jak np. hipoteka – podaje BGK.

Gwarancja obejmuje 80 proc. kwoty kredytu. Maksymalna wartość gwarancji to 6 mln 906,4 tys. zł dla sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP) albo 172,66 tys. zł dla mikro przedsiębiorców. Opłata prowizyjna wynosi 0,3 proc. dla (MŚP) albo 0 proc. w przypadku mikro przedsiębiorców.