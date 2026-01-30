Większość Polaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Nawrockiego na arenie międzynarodowej

54,4 proc. Polaków pozytywnie ocenia działania prezydenta Karola Nawrockiego za granicą – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu. 37,5 proc. badanych wyraża krytyczną opinię, a 8,2 proc. nie ma zdania.

Na początku lutego minie pół roku od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Z tej okazji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził sondaż, pytając Polaków o ocenę działań prezydenta na arenie międzynarodowej.

Z badania wynika, że 54,4 proc. respondentów ocenia je pozytywnie, w tym 24,6 proc. bardzo dobrze, a 29,8 proc. raczej dobrze. Negatywną opinię wyraziło 37,5 proc. badanych, z czego 19,5 proc. zdecydowanie źle, a 18 proc. raczej źle. 8,2 proc. ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie.

Źródło: PAP