Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.02.2026
NEWSROOM XYZ
05.02.2026 16:28

Keir Starmer pod presją. W 2024 r. powołał na ambasadora polityka powiązanego z Epsteinem

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przeprosił ofiary Jeffreya Epsteina za to, że „wierzył w kłamstwa" Petera Mandelsona, ważnego polityka Partii Pracy i byłego ambasadora kraju w USA. Starmer powołał go na to stanowisko w 2024 r.

Mandelson był powiązany z Epsteinem. Ostatnio opublikowane w tej sprawie akta wskazują, że jeszcze mocniej, niż wcześniej sądzono.

– Od jakiegoś czasu powszechnie wiadomo było, że Mandelson znał Epsteina, ale nikt z nas nie zdawał sobie sprawy z głębi i mroku tej relacji – powiedział Starmer w czwartek w przemówieniu wygłoszonym w Hastings.

– Przepraszam za to, co was spotkało. Przepraszam, że tak wiele osób posiadających władzę was zawiodło. Przepraszam, że uwierzyłem w kłamstwa Mandelsona i mianowałem go – powiedział, zwracając się do ofiar Epsteina.

Starmer powiedział, że Mandelson kłamał podczas procesu powoływania go na stanowisko ambasadorskie. Powtórzył także zapowiedzi, że sprawa mianowania Mandelsona zostanie dokładnie zbadana, a on nie będzie ingerował w śledztwo.

Sprawa Mandelsona ciąży Starmerowi

72-letni Mandelson był w ostatnich dekadach jednym z najważniejszych polityków Partii Pracy podczas rządów tej partii. Zajmował stanowiska ministerialne, w latach 2004-2008 był komisarzem Unii Europejskiej ds. handlu.

Już za rządów Starmera w 2024 r. został ambasadorem w Waszyngtonie. Odwołano go po siedmiu miesiącach, jak podaje brytyjska administracja – gdy wyszło na jaw, że jego związki z Epsteinem trwały dłużej, niż było wcześniej wiadomo.

Powołanie Mandelsona w 2024 r. jest obecnie sprawą, która mocno ciąży Starmerowi. Apele o jego dymisję lub poddanie się procedurze wotum zaufania płyną z różnych stron sceny politycznej – relacjonują brytyjskie media.

Poseł Laburzystów Barry Gardiner z okręgu Brent West zapytany, czy Starmer powinien ustąpić, stwierdził, że jego zdaniem premier „musi bardzo poważnie zastanowić się nad tym, co leży w najlepszym interesie kraju” – relacjonuje BBC.

W rozmowie ze stacją Rachael Maskell z okręgu York Central stwierdziła, że ​​jej zdaniem „ustąpienie premiera jest nieuniknione”.

Z kolei Rebecca Long-Bailey, która rywalizowała ze Starmerem w wyścigu o przywództwo Partii Pracy w 2020 r., opisała nominację Mandelsona jako „katastrofalną pomyłkę” i stwierdziła, że ​​Starmer musi odpowiedzieć na „ogromne pytania”.

Lider opozycyjnych Liberalnych Demokratów Ed Davey zaapelował o głosowanie nad wotum zaufania dla Starmera.

Liderka Torysów Kemi Badenoch wskazała, że zarówno premier, jak i szef jego sztabu Morgan McSweeney "mają wiele do wyjaśnienia", jeśli chodzi o powołanie Mandelsona na ambasadora w 2004 r. Dopytywana o odpowiedzialność McSweeneya, przewodnicząca Partii Konserwatywnej wskazała, że „ktoś powinien wziąć odpowiedzialność za tak dużą sprawę i odejść".

Mandelson przyjmował pieniądze od Epsteina

Pod koniec stycznia amerykański resort sprawiedliwości opublikował obszerny zbiór dokumentów dotyczących Epsteina. Z akt wynika m.in., że w latach 2003-2004 Mandelson miał przyjąć od niego trzy płatności w wysokości 25 tys. dolarów każda. W 2009 r. Mandelson – jako minister biznesu – na prośbę Epstein próbował zmienić decyzję rządu w sprawie podwyższonego opodatkowania bonusów dla pracowników sektora bankowego.

Dokumenty wskazują też na to, że w czasie kryzysu finansowego w 2010 r. Mandelson uprzedził Epsteina o planowanym bailoucie w wysokości 500 mld euro w celu ratowania strefy euro, zanim ta wiadomość została ogłoszona publicznie.

Brytyjska policja objęła Mandelsona śledztwem, mającym zbadać doniesienia o nieprawidłowościach w czasach, gdy zajmował stanowiska publiczne, w tym o ujawnianiu poufnych informacji.

Źródło: PAP/XYZ

Zdjęcie przedstawia premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer przeprosił ofiary Jeffreya Epsteina za to, że „wierzył w kłamstwa" Petera Mandelsona, ważnego polityka Partii Pracy i byłego ambasadora kraju w USA. Starmer powołał go na to stanowisko w 2024 r. Fot. EPA/ANDY RAIN, dostawca: PAP/EPA
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Pierwszy krok długiego marszu. W Gdyni położono stępkę pod Ratownika
Marynarka Wojenna RP znowu jest w metaforycznej ciąży. W gdyńskiej Stoczni Wojennej, będącej częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, położono stępkę pod kolejny okręt. Jest nadzieja, że jego ewentualni bracia trafią do innych flot w Europie.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska jako gospodarczy wyjątek. Dlaczego kryzysy omijały nas po 1995 r.?
Czy Polska miała po prostu szczęście, czy zbudowała realną odporność na kryzysy? Dane historyczne pokazują, że po dramatycznym załamaniu z przełomu lat 70. i 80. nasza gospodarka odbudowała się szybciej niż inne kraje regionu, a po 1995 r. doświadczyła jednych z najrzadszych i najpłytszych spadków PKB per capita na świecie. Skąd bierze się ta stabilność i gdzie kryją się jej ograniczenia? Jak odporna na kryzysy makroekonomiczne była Polska na tle innych państw świata? Analiza danych z bazy Penn World Table pokazuje, że choć historia polskiej gospodarki obejmuje epizody głębokich załamań – zwłaszcza przed 1989 r. – to od połowy lat 90. Polska wyróżnia się wyjątkową stabilnością wzrostu, rzadkimi kryzysami i bardzo ograniczoną skalą spadków podczas nich.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Nowe lotnisko w Baranowie wygeneruje 35 tys. miejsc pracy na start. CPK przedstawia szacunki
Centralny Port Komunikacyjny, realizujący projekt Port Polska, przedstawił szacunkowe dane dotyczące zatrudnienia w bezpośrednim otoczeniu nowego lotniska. Na dzień otwarcia portu w Baranowie na lotnisku ma pracować ponad 35 tys. osób, a wraz z rozwojem inwestycji liczba ta ma systematycznie rosnąć.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Konfederacja otwiera się na pomysły swojego elektoratu. O co chodzi w Projekcie 27 i jakie są polityczne cele partii?
Walka polityczna na prawicy nabiera intensywności. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen ogłosił uruchomienie platformy pod nazwą Projekt 27, na której zwolennicy ugrupowania mogą zgłaszać swoje propozycje do programu wyborczego na 2027 r. To kolejny sygnał, że partia już teraz ustawia się pod przyszłą kampanię parlamentarną.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Twórcy Sympatii oddali kontrolę w Fitatu. Grupa znanych inwestorów rozkręci żywieniową aplikację w Europie Zachodniej
Założyciele technologicznej spółki od kalkulatora kalorii powierzyli rozwinięcie jej międzynarodowo doświadczonym inwestorom. W kilkudziesięciomilionowej transakcji większościowy pakiet przejęli m.in. Maciej Zientara, Wojciech Duda oraz André Gerstner. Dobrze wyszedł na tym fundusz SpeedUP oraz... Ewa Chodakowska. Na czele Fitatu stanął szef e-commerce Wakacje.pl z WP Holdingu.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
04.02.2026