Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.05.2026
NEWSROOM XYZ
11.05.2026 14:45

Wielka Brytania: MSZ nałożyło sankcje na kolejne 85 osób i podmiotów z Rosji

Resort dyplomacji Wielkiej Brytanii poinformował o wpisaniu na rosyjską listę sankcyjną 85 osób i podmiotów zaangażowanych w przymusowe wywożenie, indoktrynowanie i militaryzowanie ukraińskich dzieci, a także w prowadzenie wojny propagandowej.

W wydanym komunikacie brytyjskie MSZ sprecyzowało, że 29 osób i podmiotów objęto sankcjami w związku z systematycznie prowadzonym przymusowym wywożeniem ukraińskich dzieci, zaś 56 – w związku z działaniami propagandowymi.

Podkreślono, że „odrażająca polityka Rosji polegająca na przymusowej deportacji i indoktrynacji ukraińskich dzieci stanowi wyraźną próbę zerwania ich więzi kulturowych i narodowych z ojczyzną”, i przypomniano, że do tej pory ponad 20 tys. ukraińskich dzieci zostało przymusowo przetransportowanych do Rosji oraz na terytoria tymczasowo okupowane.

Wśród objętych sankcjami jest Centrum Wojskowo-Sportowego Treningu i Patriotycznego Wychowania Młodzieży, które prowadzi prokremlowską indoktrynację uprowadzonych ukraińskich dzieci.

Na listę sankcyjną wpisano także 49 osób pracujących dla Social Design Agency, powiązanej z Kremlem agencji zajmującej się prowadzeniem kampanii propagandowych. Jak zaznaczono, działania SDA mają na celu podważanie demokracji oraz osłabianie wsparcia dla Ukrainy. Zwrócono uwagę, że SDA zajmuje się także próbami ingerowania w czerwcowe wybory parlamentarne w Armenii, co obejmuje tworzenie w tym kraju prorosyjskich organizacji i wspieranie prorosyjskich polityków.

Polecamy: Sankcje w sporcie dotkliwe nie tylko wizerunkowo. Ile pieniędzy rosyjski sport stracił przez wojnę?

Źródło: PAP

Demonstracja ws. uwolnienia uprowadzonych przez Rosjan ukraińskich dzieci
Na zdjęciu z lutego 2023 r. demonstracja ws. uwolnienia uprowadzonych przez Rosjan ukraińskich dzieci. Fot. Thierry Monasse/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek mieszkań utknął. Kupujący i deweloperzy czekają na ruch drugiej strony
Spowolnienie rynku najmu zaczyna wpływać na cały sektor nieruchomości. Malejąca rentowność mieszkań, rosnące koszty utrzymania i niepewność regulacyjna mogą skłonić część inwestorów do sprzedaży…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Ukraińcy mają w zasięgu jedną czwartą Rosji. Jakie mogą być kolejne cele dronów?
Ukraińskie drony stały się w ostatnim czasie przekleństwem dla Rosji i jej przemysłu naftowego – od Morza Czarnego po Bałtyk. Kreml sięga po nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, ale Ukraińcy mają już…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Francja uderza w reklamy leków na otyłość. Milionowe kary dla big pharmy
Francuski regulator rynku leków zaostrza kurs wobec marketingu farmaceutycznego. Decyzja o dużych karach pieniężnych z 4 maja uderza w dwóch globalnych gigantów — Novo Nordisk i Eli Lilly.…
10.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie
Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, największej w historii inwestycji kolejowej w Polsce, może nie nastąpić tak szybko. Do Krajowej Izby Odwoławczej napłynęły właśnie kolejne odwołania od…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Redemokratyzacja Węgier? Przykłady ze świata mówią co innego
Péter Magyar obiecał moralne i polityczne odnowienie Węgier, a także przywrócenie standardów demokratycznych. W niewielu państwach świata redemokratyzacja się jednak udała, a w większości z tych, w…
09.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Raport kontrowersyjnej firmy analitycznej dołuje kurs Czechoslovak Group
Wycena Czechoslovak Group spadła od dnia giełdowego debiutu o ponad połowę. Powodem jest raport budzącej kontrowersje amerykańskiej firmy analitycznej Hunterbrook. Mimo to główny akcjonariusz CSG,…
08.05.2026