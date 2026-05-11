Wielka Brytania: MSZ nałożyło sankcje na kolejne 85 osób i podmiotów z Rosji

Resort dyplomacji Wielkiej Brytanii poinformował o wpisaniu na rosyjską listę sankcyjną 85 osób i podmiotów zaangażowanych w przymusowe wywożenie, indoktrynowanie i militaryzowanie ukraińskich dzieci, a także w prowadzenie wojny propagandowej.

W wydanym komunikacie brytyjskie MSZ sprecyzowało, że 29 osób i podmiotów objęto sankcjami w związku z systematycznie prowadzonym przymusowym wywożeniem ukraińskich dzieci, zaś 56 – w związku z działaniami propagandowymi.

Podkreślono, że „odrażająca polityka Rosji polegająca na przymusowej deportacji i indoktrynacji ukraińskich dzieci stanowi wyraźną próbę zerwania ich więzi kulturowych i narodowych z ojczyzną”, i przypomniano, że do tej pory ponad 20 tys. ukraińskich dzieci zostało przymusowo przetransportowanych do Rosji oraz na terytoria tymczasowo okupowane.

Wśród objętych sankcjami jest Centrum Wojskowo-Sportowego Treningu i Patriotycznego Wychowania Młodzieży, które prowadzi prokremlowską indoktrynację uprowadzonych ukraińskich dzieci.

Na listę sankcyjną wpisano także 49 osób pracujących dla Social Design Agency, powiązanej z Kremlem agencji zajmującej się prowadzeniem kampanii propagandowych. Jak zaznaczono, działania SDA mają na celu podważanie demokracji oraz osłabianie wsparcia dla Ukrainy. Zwrócono uwagę, że SDA zajmuje się także próbami ingerowania w czerwcowe wybory parlamentarne w Armenii, co obejmuje tworzenie w tym kraju prorosyjskich organizacji i wspieranie prorosyjskich polityków.

Źródło: PAP