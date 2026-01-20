Wojna handlowa USA-Europa mogłaby obniżyć wzrost globalnego PKB do 2,6 proc

Ewentualna wojna handlowa pomiędzy USA a Europą może obniżyć wzrost globalnego PKB do 2,6 proc. To oznaczałoby najsłabsze tempo wzrostu od czasu kryzysu finansowego w 2009 r. – wyliczył think tank Oxford Economics.

Ryzyko, że cła i niepewność polityczna będą obciążeniem dla gospodarki światowej na początku tego roku, wzrosło po tym, jak USA zagroziły cłami na towary z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii i Wielkiej Brytanii w związku z wysłaniem przez nich żołnierzy na Grenlandię – uważają analitycy think tanku. Napięcia między USA a Europą mogą jednak zostać rozładowane podczas spotkań, które mają się odbyć w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego – wskazują.

Jeśli tak się nie stanie, a USA zrealizują swoje groźby i nałożą dodatkowe 25-procentowe cło na kraje europejskie, a UE podejmie działania odwetowe, obniży to PKB USA o 1 proc. w szczytowym momencie. Podobny efekt wystąpi w przypadku strefy euro, ale tam będzie on bardziej wydłużony w czasie – wskazuje Oxford Economics.

"Biorąc pod uwagę wielkość obu rynków, spowodowałoby to spadek globalnego PKB do 2,6 proc. Byłoby to poniżej stabilnego przedziału 2,8-2,9 proc. z ostatnich trzech lat i oznaczałoby najsłabsze tempo wzrostu od 2009 r., z wyłączeniem roku pandemii w2020 r." – szacują eksperci.

"Choć te podwyżki ceł na pierwszy rzut oka wydają się mniejsze niż niektóre podwyżki ceł, które w zeszłym roku dotknęły kilka gospodarek, jednolite 25 proc. podwyżki ceł na Europę drastycznie zmieniłyby krajobraz handlu światowego" – komentują zapowiedź nałożenia ceł przez USA na osiem europejskich państw.

Ich zdaniem jeśli UE nałożyłaby odwetowe cła na USA, mogłoby to prawdopodobnie skłonić USA do rozszerzenia ceł z ośmiu państw także na całą UE. Europa stanęłaby więc w obliczu wyższych stawek celnych w USA niż te, które nałożono na Chiny i Indie, i znacznie wyższych niż na inne główne rozwinięte gospodarki.

Analitycy organizacji zwracają też uwagę, że nadchodzące orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie ceł na podstawie Ustawy o Międzynarodowych Nadzwyczajnych Uprawnieniach Gospodarczych (IEEPA) może również wymusić gruntowne zmiany w amerykańskim systemie taryfowym.

