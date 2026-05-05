Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.05.2026
NEWSROOM XYZ
05.05.2026 10:40

Wojna niczego nie zmieniła. Wywiad USA: Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby jądrowej, co przed atakiem

Wywiad USA uważa, że Iran dalej potrzebuje roku, by zbudować własną broń jądrową. Czas ten nie zmienił się, mimo amerykańskich i izraelskich ataków na instalacje atomowe Teheranu.

Jednym z powodów rozpoczęcia wojny z Iranem było powstrzymanie reżimu przed stworzeniem bomby atomowej. Mówił o tym choćby prezydent Donald Trump. „Iran nigdy nie może uzyskać broni jądrowej. To jest cel tej operacji" – napisał z kolei wiceprezydent J.D. Vance na X w pierwszych dniach wojny.

Jak jednak twierdzi Reuters, niezmieniony harmonogram Teheranu wskazuje, że USA będą musiały znaleźć sposób na zniszczenie albo usunięcie zapasów wzbogaconego uranu.

Zdaniem byłego analityka wywiadu Erica Brewstera ocena służb nie zaskakuje. Ataki amerykańskie nie były bowiem albo wymierzone w irański program jądrowy (na tym koncentrowały się głównie uderzenia Izraela), albo bomby nie były w stanie przebić się przez warstwy ziemi i skał, pod którymi ukryto uran.

Dlatego teraz amerykańscy urzędnicy zastanawiają się, jak powstrzymać plany Iranu. Rozważano wszystkie opcje, łącznie z nalotami na kompleks tuneli w Isfahanie.

W czerwcu 2025 r. amerykańskie służby uznały, że Iran będzie w stanie zbudować bombę w ciągu sześciu miesięcy. Lotnictwo USA zaatakowało wówczas kompleksy atomowe w Natanz, Fordo i Isfahanie. To miało wydłużyć czas produkcji broni jądrowej do roku. Mimo dużych zniszczeń tych ośrodków Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nie była w stanie zweryfikować miejsca przechowywania około 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc.

Iran odrzuca oskarżenia o prace nad bronią jądrową. Jednocześnie Teheran wzbogacał uran do poziomu wyższego niż wymagany przy cywilnych zastosowaniach. Część agencji wywiadowczych twierdzi, że prace nad głowicami wstrzymano w 2003 r. Jednak Izrael i część ekspertów uważa, że Teheran potajemnie zachował kluczowe elementy tego programu.

Trump grozi Iranowi „zniszczeniem”, nowe ataki w cieśninie Ormuz i alarm w ZEA
Irański znak drogowy na drodze do Natanz
Wojna z Iranem nie skróciła czasu, jaki Teheran potrzebuje do produkcji bomby jądrowej. Fot. DrRave/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Minister Waldemar Żurek: Każdy pomysł ma wariant awaryjny. Plan B, a czasem plan C (WYWIAD)
Minister sprawiedliwości zapowiada zmiany dla biegłych sądowych – projekt jest gotowy, ale wymaga finansowania. Odnosi się też do planów wobec Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa. –…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
AI pomoże w zarabianiu na wpisach Trumpa. Elastics zebrał miliony od inwestorów i szefów ElevenLabs
Polski startup Elastics chce zbudować agentów AI dla traderów i zautomatyzować handel na rynkach predykcyjnych, takich jak Polymarket i Kalshi. Pomysł przekonał francuski fundusz Frst oraz grupę…
05.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Nawet 5,5 proc. na lokacie. 8 najlepszych lokat rocznych w maju 2026 r. (Ranking XYZ)
W bankach pojawiło się kilka nowych, ciekawych propozycji. Dostępne lokaty roczne spełniają swoje zadanie. Mają niezłe oprocentowanie oraz przystępne i zrozumiałe warunki. Zebraliśmy najciekawsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Społeczeństwo
Lootbox to hazard. Jak prawo nie nadąża za nowym modelem uzależniania
Lootboxy, blokowane domeny i nielegalne automaty. Walka z hazardem, który przyjmuje dziś nieoczywiste formy, rodzi pytania o luki w prawie.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gigaprojekt logistyczny rośnie w Nowej Hucie. 7R rusza na podbój Europy
7R zwiększa skalę działalności w Europie. Rynek magazynowy dojrzewa, a o kierunkach rozwoju decydują koszty i popyt.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Keir Starmer nie naprawił Wielkiej Brytanii. Lista grzechów jest długa
Zbliżające się wybory samorządowe mogą okazać się gwoździem do politycznej trumny premiera Keira Starmera. Partyjne frakcje już przygotowują scenariusze przekazania władzy komuś, kto uratuje…
05.05.2026