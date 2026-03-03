Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.03.2026
NEWSROOM XYZ
03.03.2026 19:31

Wojsko USA: od soboty trafiliśmy ponad 1,7 tys. celów w Iranie

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało we wtorek, że amerykańskie siły od początku operacji przeciwko Iranowi trafiły w ponad 1,7 tys. celów w tym kraju.

Amerykańskie wojsko przekazało, że od soboty zaatakowano m.in. okręty irańskiej marynarki wojennej, okręty podwodne, centra dowodzenia.

„Amerykańskie siły zniszczyły podczas operacji centra kontroli i dowodzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, irańskie zdolności obrony powietrznej, stanowiska wyrzutni pocisków i dronów, lotniska wojskowe” - napisał CENTCOM w serwisie X.

W poniedziałek informowano o zaatakowaniu ok. 1250 celów od początku operacji Epicka Furia. 

Źródło: PAP

Dym nad Teheranem
Od soboty do wtorku amerykańska armia trafiła ponad 1,7 tys. celów w Iranie. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Wojna na Bliskim Wschodzie nie bez wpływu na światowe lotnictwo i turystykę
Wojna na Bliskim Wschodzie będzie mieć negatywne konsekwencje dla transportu lotniczego i podróży. Konsekwencje konfliktu będzie odczuwał cały świat prawdopodobnie na długo po jego zakończeniu.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Świat
Hiszpańska gospodarka staje na nogi. Najniższe bezrobocie od czasu kryzysu finansowego. Ale to nie jest cała prawda
Hiszpania przełamała psychologiczną barierę. Po raz pierwszy od 2008 r. bezrobocie spadło poniżej 10 proc. Choć Hiszpania wciąż pozostaje w niechlubnej czołówce unijnych statystyk bezrobocia, ożywienie gospodarcze jest bezsprzeczne. W 2025 r. PKB wzrósł o 2,8 proc., znacznie przewyższając wyniki odnotowane przez Niemcy, Francję czy Włochy. Pytanie – czy te makroekonomiczne sukcesy przekładają się na jakość zatrudnienia, stabilność umów i perspektywy dla młodych? Tu statystyki tracą swoją jednoznaczność.
02.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Napięcie wokół niefunkcjonującego rurociągu Przyjaźń wciąż rośnie
Od ataku, który uszkodził ukraiński odcinek rurociągu Przyjaźń i pozbawił Węgry oraz Słowację dostaw rosyjskiej ropy, minął już ponad miesiąc. Budapeszt i Bratysława są przekonane, że tranzyt już dawno mógłby być wznowiony, jednak z powodów politycznych Kijów go blokuje. W efekcie oba państwa sięgają po kolejne środki presji, zwłaszcza że czas działa na ich niekorzyść.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Brytyjski fundusz i polski gigant przetargowy uwierzyli w startup Mimira. Miliony na ekspansję
Mimira pozyskała ponad 4 mln zł od funduszu Elder Gull. Startup celuje w jeden z największych, a jednocześnie najmniej cyfrowych obszarów.
03.03.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
5 mln zł dla młodych talentów w 2026 r. Rusza nabór na stypendia Rafała Brzoski
Fundacja Rafała Brzoski i Omeny Mensah dotychczas przeznaczyła na stypendia dla młodych i ambitnych Polaków 20 mln zł. Właśnie ruszyła piąta edycja programu stypendialnego. Kto może aplikować i jakie projekty mają największe szanse?
03.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Irańskie pociski nad Cyprem. Juliusz Gojło: Zmiana władz nie zmieni polityki Iranu
Iran odgryza się Zachodowi. Wystrzelone z tego kraju pociski balistyczne poleciały w kierunku Cypru. Dlaczego akurat tam? Ponieważ na wyspie znajduje się brytyjska lotnicza baza wojskowa. Brytyjczycy jednak twierdzą, że na celowniku nie były ich instalacje.
01.03.2026