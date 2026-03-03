Wojsko USA: od soboty trafiliśmy ponad 1,7 tys. celów w Iranie

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało we wtorek, że amerykańskie siły od początku operacji przeciwko Iranowi trafiły w ponad 1,7 tys. celów w tym kraju.

Amerykańskie wojsko przekazało, że od soboty zaatakowano m.in. okręty irańskiej marynarki wojennej, okręty podwodne, centra dowodzenia.

„Amerykańskie siły zniszczyły podczas operacji centra kontroli i dowodzenia Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, irańskie zdolności obrony powietrznej, stanowiska wyrzutni pocisków i dronów, lotniska wojskowe” - napisał CENTCOM w serwisie X.

W poniedziałek informowano o zaatakowaniu ok. 1250 celów od początku operacji Epicka Furia.

Źródło: PAP