WOŚP gra po raz 34. Dziś finał zbiórki na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego

W niedzielę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie kwestować na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Na ulicach w całej Polsce tysiące wolontariuszy będzie zbierać pieniądze do puszek, odbędzie się też szereg imprez i internetowych aukcji.

W niedzielnej kweście pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci" weźmie udział 120 tys. wolontariuszy, zrzeszonych w prawie 1,7 tys. sztabach (w tym prawie stu zagranicznych). Pieniądze będzie można wrzucać również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. Wystawiono też kilkadziesiąt tys. aukcji internetowych. Dla wspierających kwestę Fundacja przygotowała ponad 40 mln naklejek w formie czerwonych serduszek, które są od początku akcji symbolem WOŚP.

Centralnym miejscem finału kolejny raz będzie studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego, skąd imprezą kierować będzie prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Studio jest otwarte, można je odwiedzać od rana. Tam też (i na powietrzu) odbywać się będą koncerty. W Warszawie zagrają m.in. Łydka Grubasa, Myslovitz i Dżem. O godz. 20 zaplanowane jest tradycyjnie „Światełko do Nieba”.

Tegoroczna zbiórka ma posłużyć wsparciu diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci. To problem, który dotyka ok. 1,2-1,5 mln małych pacjentów. Fundacja po raz pierwszy wybrała gastroenterologię dziecięcą na cel swojej corocznej kwesty. Zdecydowała się na to ze względu na rosnącą liczbę pacjentów i konieczność posiadania nowoczesnego sprzętu, którego użycie poprawia wyniki leczenia, w tym tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia chirurgicznego.

Podczas ubiegłorocznego 33. Finału, którego celem była onkologia i hematologia dziecięca, WOŚP zebrała ponad 289 mln zł. W sumie przez 34 lat działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 80 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.

