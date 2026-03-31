WP Holding planuje skup akcji własnych w ramach wezwania

Wirtualna Polska Holding ma porozumienie z głównymi akcjonariuszami dotyczące wezwania na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji własnych spółki. Cena została określona w wysokości 59 zł za akcję.

Wezwanie ma charakter dobrowolny, a porozumienie nie obejmuje postanowień dotyczących wycofania spółki z giełdy.

WP Holding skupuje akcje w porozumieniu z głównymi akcjonariuszami

Spółka zawarła porozumienie z głównymi akcjonariuszami – Jackiem Świderskim, Michałem Brańskim i Krzysztofem Sierotą oraz ich spółkami zależnymi – Orfe, 10X i Albemuthw. Porozumienie dotyczy przeprowadzenia dobrowolnego wezwania do sprzedaży 100 proc. akcji spółki niebędących w posiadaniu stron – podaje WP Holding w komunikacie.

Zgodnie z porozumieniem podmiotami nabywającymi akcje w wezwaniu będą WP Holding (w pierwszej kolejności jednak nie więcej niż do 20 proc. wszystkich akcji) oraz Orfe, 10X i Albemuth (w drugiej kolejności oraz proporcjonalnie w stosunku do łącznej liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy).

Cena została określona na poziomie 59 zł za akcję. Ostateczna wysokość ceny zostanie podana w dokumencie wezwania.

Pośrednikiem w wezwaniu będzie Biuro Maklerskie Santander.

Spółka poinformowała także o zwiększeniu dostępnego finansowania w ramach transzy kredytu capex o kwotę 220 mln zł (do łącznej kwoty 405 mln zł). WP Holding zamierza przeznaczyć tę kwotę na sfinansowanie skupu akcji własnych. Kwota finansowania dłużnego może się zmniejszyć o ewentualny wpływ środków z tytułu zbycia udziałów w Invia Flights Germany w kwocie około 42,3 mln euro.

– Do ceny, która zostanie zaoferowana w wezwaniu, zarząd odniesie się w trybie określonym przez właściwe przepisy, natomiast naszym zdaniem obecna wycena giełdowa może nie w pełni odzwierciedlać wartość spółki i jej perspektywy. Skup akcji własnych to sposób na efektywne wykorzystanie dostępnych środków i działanie zarówno w interesie spółki, jak i akcjonariuszy. Wierzymy w długoterminowy potencjał Wirtualnej Polski i jej dalszy rozwój jako spółki giełdowej. Jednocześnie wezwanie daje inwestorom wybór: mogą sprzedać akcje albo pozostać z nami na kolejnym etapie rozwoju – skomentowała Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO Wirtualnej Polski Holding.