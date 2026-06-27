Wraca linia 666. FlixBus uruchomił połączenie z Krakowa na Hel

FlixBus uruchomił sezonową linię 666 łączącą Półwysep Helski z Krakowem i Warszawą. Inauguracyjny kurs ruszył w piątek 26 czerwca. Po raz pierwszy autobusy linii 666 zabiorą rowery tradycyjne i elektryczne.

– W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie podróżami nad Bałtyk, wprowadziliśmy do naszej siatki bezpośrednie połączenie do Helu, które umożliwi dotarcie na Półwysep bez kłopotliwych przesiadek. Z myślą o miłośnikach aktywnego wypoczynku nasze autobusy zostaną wyposażone w przyczepki rowerowe, mieszczące nawet dziesięć rowerów, w tym także rowery elektryczne. Dzięki temu łatwiej zaplanować aktywny wyjazd z rodziną lub znajomymi i odkrywać malownicze trasy rowerowe Półwyspu Helskiego już od pierwszych chwil pobytu – wskazał Michał Leman, wiceprezes FlixBusa na Europę Wschodnią.

Powrót linii 666 na Hel. Połączenie uruchamia FlixBus

Wcześniej, do 2023 r., linię 666 wzdłuż Mierzei Helskiej obsługiwał PKS Gdynia. Nazwa linii to nawiązanie do nazwy miejscowości Hel, budzącej skojarzenie z angielskim słowem 'hell', czyli 'piekło'. Gra słowna miała zarówno swoich wielkich fanów, jak i krytyków. W 2024 r. numer linii trasy obsługiwanej przez PKS Gdynia zmieniono na 669.

Nowe połączenie FlixBusa oferuje dojazd do najpopularniejszych nadmorskich miejscowości, takich jak Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata oraz Hel, ale na dużo dłuższej trasie. Połączy z Półwyspem Helskim Kraków oraz Warszawę.

Trasę obsługiwać będą autobusy wyposażone w panele słoneczne, wspierające zasilanie urządzeń pokładowych oraz przyczepki rowerowe, umożliwiające po raz pierwszy transport rowerów elektrycznych. Koszt przewozu roweru wynosi 5 zł.

Sezonowa linia 666 będzie kursować raz dziennie, siedem dni w tygodniu, przez całe wakacje. Autobus odjeżdża z Krakowa o godz. 6.00. Do Warszawy przyjeżdża o godz. 9.40. Na trasie pojawi się także nowy przystanek – Warszawa Wilanowska. Przyjazd do Helu zaplanowano na godz. 19.25. Kurs powrotny z Helu odjeżdża o godz. 10.00.

Jak podaje FlixBus, sezonowa siatka połączeń przewoźnika obejmuje również bezpośrednie kursy do innych nadmorskich kurortów, także tych, do których nie ma połączeń kolejowych. Podróżni będą mogli dojechać autobusami przewoźnika do kilkudziesięciu miast położonych nad polskim morzem, m.in. Świnoujścia, Międzyzdrojów, Łeby, Kołobrzegu, Mielna czy Krynicy Morskiej.

– W tym sezonie coraz więcej osób planuje wakacyjne wyjazdy bliżej domu. Polskie wybrzeże niezmiennie pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków letnich wyjazdów, dlatego rozszerzamy ofertę o połączenia do Helu i utrzymujemy rozbudowaną siatkę połączeń do ponad 50 nadmorskich miejscowości – wskazuje Michał Leman.

Flix działa w ponad 40 krajach na 5 kontynentach. Rozwija marki takie jak FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç oraz Greyhound. Firma obecnie rozszerza swoją działalność z Europy i Ameryki Północnej także na Amerykę Południową oraz region Azji i Pacyfiku.