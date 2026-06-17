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17.06.2026 14:04

Wroclavia przejdzie rebranding. Będzie trzecim centrum handlowym Westfield w Polsce

Wrocławskie centrum handlowe Wroclavia przejdzie rebranding. 17 września 2026 r. ma zmienić nazwę i dołączyć do flagowych centrów handlowych Westfield.

Centrum stanie się 42. obiektem w globalnym portfolio firmy i trzecim w Polsce, po warszawskich centrach Westfield Arkadia oraz Westfield Mokotów.

„Decyzja jest potwierdzeniem spełniania przez Wroclavię najwyższych standardów marki: jakości obiektu, podejścia do doświadczeń konsumenckich, zaangażowania społecznego oraz działania w duchu zrównoważonego rozwoju" – komentuje właściciel centrum, Unibail-Rodamco-Westfield (URW).

To grupa notowana na giełdzie Euronext w Paryżu. W jej skład wchodzi m.in. 66 centrów handlowych w USA oraz Europie, stanowiących 88 proc. portfela firmy, wycenianego na 49 mld euro – podaje URW. 41 z tych obiektów działa pod marką Westfield.

– Polska – a w szczególności Wrocław – stanowi dla nas kluczowy rynek, z dużym potencjałem wzrostu gospodarczego, szybko zmieniającym się krajobrazem handlu detalicznego oraz coraz bardziej wymagającymi konsumentami. W tym dynamicznym środowisku przyszłe pozycjonowanie jako Westfield Wroclavia pozwoli nam na dalsze wyznaczanie standardów w całej branży – skomentował decyzję o rebrandingu Jakub Skwarło, dyrektor operacyjny URW na Europę Centralną.

Należące do grupy wrocławskie centrum handlowe otwarto w 2017 r. Powierzchnia najmu w centrum osiągnęła pełną komercjalizację. Liczba osób, które odwiedziły Wroclavię w 2025 r., wyniosła 18 mln.

Centrum handlowe Wroclavia
Centrum handlowe Wroclavia przejdzie rebranding. Będzie trzecim centrum działającym pod marką Westfield w Polsce. Fot. wizualizacja/materiały prasowe
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