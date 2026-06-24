Wrocławskie lotnisko najlepsze w Europie. To pierwszy taki tytuł dla polskiego portu lotniczego w historii

Port Lotniczy Wrocław zdobył nagrodę ACI EUROPE Best Airport Award 2025 dla najlepszego lotniska obsługującego rocznie do 5 mln pasażerów. To pierwszy polski port lotniczy z tą nagrodą.

Według władz lotniska we Wrocławiu jury nagrody oceniało zarówno wyniki operacyjne, jakość obsługi pasażerów, czy innowacyjność i rozwój. „W uzasadnieniu werdyktu jury podkreśliło, że Port Lotniczy Wrocław osiągnął rekordowe wyniki ruchowe, jednocześnie realizując największy program inwestycyjny w swojej historii oraz wspierając organizację jednego z najważniejszych wydarzeń sportowych w Europie, jakim był finał Ligi Konferencji UEFA" – głosi komunikat.

W 2025 r., mimo 40-dniowego wstrzymania działania na czas remontu, lotnisko obsłużyło 4,9 mln pasażerów. Podczas finału Ligi Konferencji, w ciągu 72 godzin port we Wrocławiu pobił wszelkie rekordy, obsługując ponad 57 tys. pasażerów i 517 operacji.

Do tego uwagę jury zwrócił projekt pasieki — nietypowe działanie środowiskowe, które „jury uznało za wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie wspierające bioróżnorodność".

Wśród wyróżnionych lotnisk we wszystkich kategoriach znalazły się m.in. to z Wiednia, Fiumicino z Rzymu, londyńskie Heathrow i Istanbul Airport. Polski port lotniczy został nagrodzony po raz pierwszy w 20-letniej historii plebiscytu.

ACI Europe (Airports Council International Europe) zrzesza władze i zarządy portów lotniczych z całego kontynentu.

49,24 proc. udziałów we wrocławskim lotnisku ma miasto, 31,02 proc. samorząd wojewódzki, a 19,74 proc. firma Polskie Porty Lotnicze S.A.