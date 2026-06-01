Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.06.2026
NEWSROOM XYZ
01.06.2026 12:38

Pierwsze lotnisko na świecie z Pokemonami w nazwie. Ma pomóc w odbudowie japońskiego półwyspu Noto

Pierwsze lotnisko na świecie z Pokemonami w nazwie. Ma pomóc w odbudowie japońskiego półwyspu Noto

Japońskie krajowe lotnisko Noto będzie pierwszym portem na świecie, który oficjalnie dostanie nazwę „Pokemon". Nazywać się będzie bowiem „Noto Satoyama Pokemon with You Airport". Ma to pomóc przyciągnąć turystów i posłużyć odbudowie półwyspu Noto, zniszczonego przez trzęsienie ziemi i potężne deszcze.

Lotnisko będzie nosić tę nazwę przez trzy lata, od 7 lipca tego roku – pisze „Asahi Shimbun". To bowiem efekt porozumienia z władzami prefektury Ishikawa i fundacji Pokemon with You. To organizacja dobroczynna założona przez Pokemon Company, która zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom poszkodowanym przez klęski żywiołowe z wykorzystaniem Pokemonów.

Zmiana nazwy, jak tłumaczą japońskie media, ma przyciągnąć turystów zarówno z zagranicy, jak i z Japonii. Władze liczą, że uda się w ten sposób pomóc w odbudowie regionu, mocno dotkniętego klęskami żywiołowymi w 2024 r.

Zmieni się bowiem nie tylko nazwa. Terminal, zarówno w środku, jak i z wierzchu, zostanie dopasowany do nowej nazwy. W środku ma pojawić się m.in. 11 latających Pokemonów. W sklepach i restauracjach zaś pełno będzie gadżetów i posiłków nawiązujących do nazwy lotniska.

UE i Japonia chcą pogłębić współpracę w dziedzinie AI i chipów
Samolot linii Skymark pomalowany w Pokemony
Japońskie lotnisko Noto przez trzy lata będzie mogło używać słowa Pokemon w nazwie. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Rekordowa aukcja charytatywna dzieł sztuki. Zebrano 85 mln zł w jedną noc
Tegoroczna gala Top Charity zebrała ponad 85 mln zł. Na aukcji znalazły się dzieła m.in. Magdaleny Abakanowicz czy Krzysztofa Renesa. Ale nie samą sztuką stało wydarzenie, ponieważ najwyższą kwotę na…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Kto uciekł Polsce, kogo dogoniliśmy, a kto nas przegonił? 30 lat zmian w UE
Transformacja gospodarcza Polski to nie tylko historia szybkiego wzrostu, ale też zmieniającej się pozycji wobec innych krajów Unii Europejskiej. Są państwa, których wciąż nie dogoniliśmy. Są takie,…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Sesja zbliża się wielkimi krokami. A z nią stres, przemęczenie i wypalenie
Stres, zaburzenia snu i wypalenie są wśród polskich studentów na porządku dziennym. Nadchodząca sesja egzaminacyjna może tylko pogłębić te problemy. Sprawdzamy, jakimi sposobami poradzić sobie z…
30.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Premiera Ferrari Luce, czyli lądowanie Hindenburga na pokładzie Titanica. Dlaczego elektryk odniósł porażkę?
Pierwsze elektryczne auto z Maranello z miejsca stało się memem. To efekt trzech karygodnych błędów popełnionych przez trzy kluczowe osoby. Wyjaśniamy, co to za błędy i dlaczego w ogóle Ferrari…
31.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Najlepsze lokaty długoterminowe. Nawet 4,2 proc. w czerwcu 2026 r. (RANKING XYZ)
Lokaty długoterminowe kuszą oszczędzających, którzy lubią spokój. Mają stosunkowo wysokie oprocentowanie, które gwarantowane jest na okres dłuższy niż jeden rok. Wystarczy wpłacić pieniądze, czasem…
01.06.2026