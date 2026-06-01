Pierwsze lotnisko na świecie z Pokemonami w nazwie. Ma pomóc w odbudowie japońskiego półwyspu Noto

Japońskie krajowe lotnisko Noto będzie pierwszym portem na świecie, który oficjalnie dostanie nazwę „Pokemon". Nazywać się będzie bowiem „Noto Satoyama Pokemon with You Airport". Ma to pomóc przyciągnąć turystów i posłużyć odbudowie półwyspu Noto, zniszczonego przez trzęsienie ziemi i potężne deszcze.

Lotnisko będzie nosić tę nazwę przez trzy lata, od 7 lipca tego roku – pisze „Asahi Shimbun". To bowiem efekt porozumienia z władzami prefektury Ishikawa i fundacji Pokemon with You. To organizacja dobroczynna założona przez Pokemon Company, która zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom poszkodowanym przez klęski żywiołowe z wykorzystaniem Pokemonów.

Zmiana nazwy, jak tłumaczą japońskie media, ma przyciągnąć turystów zarówno z zagranicy, jak i z Japonii. Władze liczą, że uda się w ten sposób pomóc w odbudowie regionu, mocno dotkniętego klęskami żywiołowymi w 2024 r.

Zmieni się bowiem nie tylko nazwa. Terminal, zarówno w środku, jak i z wierzchu, zostanie dopasowany do nowej nazwy. W środku ma pojawić się m.in. 11 latających Pokemonów. W sklepach i restauracjach zaś pełno będzie gadżetów i posiłków nawiązujących do nazwy lotniska.