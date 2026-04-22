22.04.2026

„WSJ”: USA wstrzymały dostawy pieniędzy do Iraku. Chcą wymusić walkę z proirańskimi grupami

Amerykańska administracja wstrzymała dostawy gotówki do Iraku oraz współpracę z iracką armią – podaje „Wall Street Journal”. Waszyngton chce zmusić władze w Iraku do rozbicia proirańskich grup w tym kraju.

Departament Skarbu USA zablokował dostawę samolotem blisko 500 mln dolarów dochodów ze sprzedaży irackiej ropy. Pieniądze znajdowały się na kontach Rezerwy Federalnej.

Administracja Donalda Trumpa chce w ten sposób zmusić Bagdad do walki z proirańskimi bojówkami. Chodzi o szyickie bojówki, takie jak Kataib Hezbollah. Od początku wojny z Iranem atakują amerykańskich żołnierzy i bazy USA w Iraku. Porwały też amerykańską dziennikarkę Shelly Kittleson, choć ostatecznie została ona uwolniona.

Ambasada USA w Bagdadzie wydała w poniedziałek ostrzeżenie o planowanych przez proirańskie bojówki atakach na amerykańskich obywateli i cele związane z USA. Amerykanie oskarżają też niektórych przedstawicieli irackich władz o polityczne, finansowe i operacyjne wspieranie tych działań.

Z kolei w minionym tygodniu Departament Stanu USA ogłosił nagrodę w wysokości 10 mln dolarów za informacje prowadzące do schwytania dowódcy Kataib Hezbollah – najsilniejszej bojówki kontrolowanej przez Iran – Ahmada al-Hamidawiego.

Źródło: PAP, XYZ

Wojna i pieniądze
