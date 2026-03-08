Wyborcy Trumpa o Iranie. Poparcie dla nalotów, sprzeciw wobec wojsk lądowych

Część wyborców Donalda Trumpa popiera amerykańskie naloty na Iran, choć sama wojna spotyka się w USA z dużą niechęcią. Jednocześnie nawet zwolennicy prezydenta podkreślają, że wysłanie wojsk lądowych byłoby dla nich nie do zaakceptowania.

Poparcie dla ataków powietrznych

Tydzień po rozpoczęciu wojny z Iranem prezydent USA Donald Trump przedstawia różne uzasadnienia dla trwającej kampanii bombardowań. Zapowiedział, że ataki mogą potrwać jeszcze tygodnie, ostrzegł też przed możliwymi kolejnymi ofiarami wśród amerykańskich żołnierzy. Jednocześnie bagatelizuje obawy dotyczące rosnących cen ropy i paliw.

Choć konflikt jest niepopularny wśród dużej części amerykańskiego społeczeństwa, rozmowy przeprowadzone przez Reutersa z wyborcami Trumpa wskazują, że wielu z nich na razie popiera działania prezydenta. Podkreślają jednak, że ich poparcie nie jest bezwarunkowe.

W rozmowach z wyborcami Trumpa pojawia się wyraźna „czerwona linia” – sprzeciw wobec wysłania dużych sił lądowych do Iranu oraz wobec długotrwałej operacji militarnej mającej doprowadzić do zmiany władz w Teheranie.

Część zwolenników prezydenta uważa jednak, że naloty powietrzne i działania marynarki wojennej są uzasadnione, ponieważ mogą powstrzymać Iran przed rozwijaniem rakiet dalekiego zasięgu oraz potencjalnych zdolności nuklearnych.

Sondaże i rosnące ceny paliw

Nastroje wśród wyborców Trumpa znajdują odzwierciedlenie w sondażu Reuters-Ipsos przeprowadzonym wśród 1282 dorosłych Amerykanów. Wśród osób, które głosowały na Trumpa w 2024 roku, około dwie trzecie popiera naloty na Iran, 9 proc. jest im przeciwnych, a 27 proc. nie ma zdania.

W skali całego społeczeństwa poparcie jest jednak znacznie niższe. Tylko około jedna czwarta Amerykanów popiera atak na Iran.

Rozmówcy Reutersa zwracają również uwagę na wzrost cen benzyny, który w wielu miejscach w USA wyniósł od 20 do 50 centów za galon. Część wyborców uważa jednak, że podwyżki są tymczasowe i wynikają z napięć na rynku ropy wywołanych konfliktem.

Wśród argumentów zwolenników nalotów pojawia się także przekonanie, że problem Iranu był odkładany przez kolejne administracje w Waszyngtonie, a obecne działania są próbą rozwiązania go po latach narastających napięć.

Obawy przed eskalacją

Jednocześnie nawet sympatycy prezydenta podkreślają, że nie chcą długotrwałej wojny na Bliskim Wschodzie. Wielu z nich obawia się scenariusza, w którym Stany Zjednoczone zostałyby na lata wciągnięte w konflikt w regionie, zwłaszcza gdyby doszło do wysłania wojsk lądowych.

Pojawiają się także obawy, że wojna może wymknąć się spod kontroli lub doprowadzić do ataków terrorystycznych na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Część wyborców argumentuje jednak, że jeśli amerykański wywiad uznał zagrożenie ze strony Iranu za realne, to działania militarne mogą być uzasadnione jako środek prewencyjny.

Niejasne powody rozpoczęcia wojny

Wśród wyborców pojawiają się również wątpliwości dotyczące powodów rozpoczęcia nalotów. Niektórzy zwracają uwagę na sprzeczne wyjaśnienia przedstawiane przez administrację Trumpa, co budzi pytania o rzeczywiste przyczyny operacji.

Według części komentujących decyzja mogła wynikać z informacji wywiadowczych o możliwym zagrożeniu dla Stanów Zjednoczonych, jednak inni wskazują, że rząd nie przedstawił dotąd jednoznacznych dowodów.

Niektórzy wyborcy popierają więc naloty jako ograniczoną operację militarną, ale jednocześnie sprzeciwiają się wysyłaniu żołnierzy na ląd i narażaniu ich życia w długotrwałej wojnie. W debacie pojawia się też argument, że rozszerzenie konfliktu mogłoby zwiększyć ryzyko odwetu wobec Amerykanów, w tym potencjalnych ataków terrorystycznych. Dlatego część wyborców podkreśla, że działania militarne powinny pozostać ograniczone i krótkotrwałe.

Źródło: Reuters