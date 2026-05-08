08.05.2026
08.05.2026 09:40

Wybory lokalne w Anglii. Są już częściowe wyniki

Anglia podlicza wyniki wyborów lokalnych. Na razie są już rezultaty z 40 z 136 samorządów. Pierwsze wyniki wskazują na porażkę rządzącej Partii Pracy.

Partia Reform UK, która wcześniej nie zajmowała miejsc w samorządach, zdobyła 339 mandatów. Partia Pracy uzyskała 245 miejsc, straciła jednak 248. Z kolei Liberalni Demokraci będą mieli 237 przedstawicieli (uzyskali 35 mandatów więcej). Zdaniem BBC konserwatyści zdobyli 217 miejsc, jednak stracili 130, a Zieloni uzyskali 48 radnych, czyli o 25 więcej niż poprzednio.

Te wyniki nie dają jeszcze pełnego obrazu sytuacji politycznej w Anglii. W większości okręgów, jak choćby w Londynie, nie rozpoczęto jeszcze liczenia głosów. Tak samo nie ruszyło jeszcze liczenie w wyborach do parlamentów Szkocji i Walii.

Wybory lokalne dotyczą około jednej trzeciej gmin. Anglia wybiera 5066 radnych w 136 samorządach, w tym we wszystkich gminach Londynu. Tegoroczne wybory to też test Partii Pracy i premiera Keira Starmera przed wyborami parlamentarnymi. A pierwsze wyniki pokazują, że rządzące ugrupowanie traci popularność.

Już bowiem wiadomo, że laburzyści mają większość zaledwie w dziesięciu z 40 samorządów, choć kontrolowali 18 z nich. Partia Pracy straciła władzę m.in. w Oxfordzie, Exeter czy Hartlepool, ale utrzymała się w Plymouth czy Reading. Liberalni Demokraci sprawować władzę będą na razie w pięciu okręgach, konserwatyści w czterech, a Reform w jednym.

Przedwyborcze sondaże sygnalizowały też, że upada system dwóch dominujących partii – Pracy i Konserwatywnej – a brytyjski system staje się coraz bardziej wielopartyjny.

Keir Starmer wzywany do dymisji
Anglia wybierała rady w 1/3 gmin. Wybory są testem dla rządzącej Partii Pracy i premiera Keira Starmera. Fot. EPA/NEIL HALL Dostawca: PAP/EPA.
