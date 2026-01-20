Wykoleił się pociąg Polregio w województwie małopolskim. Nikomu nic się nie stało

„Po godz. 21:00 na szlaku Miechów–Słomniki doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio” – poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak we wpisie na platformie X. Jak dodał, wprowadzono zmiany w organizacji ruchu kolejowego: „Pociągi dalekobieżne kierowane są zmienionymi trasami, a Polregio wprowadza zastępczą komunikację autobusową”.

Ruch pociągów na tym odcinku został wstrzymany. PKP Polskie Linie Kolejowe przekazały, że składy są kierowane m.in. przez Olkusz i Trzebinię, a także trasą Katowice–Zawiercie. „Na chwilę obecną jest za wcześnie, aby mówić o okolicznościach zdarzenia” – powiedział PAP Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.

Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz kolejowe. „Pociąg spadł z szyn i przechylił się. Na miejscu działa osiem zastępów straży pożarnej” – poinformował rzecznik małopolskiej PSP Hubert Ciepły. Obecni są również policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. „Musimy uzbroić się w cierpliwość. Przejazd w miejscu zdarzenia będzie nieczynny przez najbliższe godziny” – przekazała PAP Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Rzecznik Polregio Jakub Leduchowski zapewnił, że przewoźnik umożliwi pasażerom kontynuowanie podróży zastępczą komunikacją autobusową. PKP PLK informują, że pasażerowie są na bieżąco powiadamiani o zmianach w rozkładzie jazdy na stacjach, przystankach oraz w serwisie Portal Pasażera.