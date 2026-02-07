Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.02.2026
07.02.2026 15:02

Wyniki amerykańskich spółek w czwartym kwartale w zdecydowanej części powyżej oczekiwań

Ponad trzy czwarte (76 proc.) amerykańskich spółek giełdowych przebiło oczekiwania analityków, jeśli chodzi o zysk na akcję – wynika z opublikowanych do tej pory raportów. 73 proc. firm przekroczyło konsensus pod względem przychodów – podała firma FactSet.

Wyniki za czwarty kwartał opublikowało do tej pory 59 proc. spółek z indeksu S&P 500. (obejmującego 500 przedsiębiorstw o największej kapitalizacji notowanych na amerykańskich giełdach).

W ciągu ostatnich pięciu lat raportowany zysk na akcję wyższy od szacunków analityków prognozowało średnio 78 proc. spółek – wynika z danych FactSet. 10-letnia średnia wynosi tyle, co odsetek zanotowany do tej pory w tym roku, czyli 76 proc.

Łącznie spółki zaraportowały do tej pory zyski o 7,6 proc. powyżej szacunków, co mieści się między 5-letnią średnią wynoszącą 7,7 proc. a 10-letnią średnią wynoszącą 7 proc. Średnie historyczne odzwierciedlają rzeczywiste wyniki wszystkich 500 spółek, a nie wyniki odsetka spółek, które opublikowały raporty do tego momentu.

W minionym tygodniu przekroczenie szacunków, jeśli chodzi o zysk na akcję (EPS) zgłaszały spółki z wielu sektorów (na czele z sektorami usług komunikacyjnych, opieki zdrowotnej i finansów). W rezultacie indeks S&P 500 odnotowuje wyższe zyski za czwarty kwartał w porównaniu z końcem poprzedniego tygodnia i w porównaniu z końcem kwartału.

Łączny (łączący rzeczywiste wyniki spółek, które opublikowały raporty, i szacunkowe wyniki spółek, które jeszcze tego nie zrobiły) wskaźnik wzrostu zysków za czwarty kwartał wynosi obecnie 13 proc. W poprzednim tygodniu było to 11,9 proc., a na koniec czwartego kwartału – 8,3 proc.

Jeśli rzeczywistą stopą wzrostu w tym kwartale będzie 13 proc., będzie to piąty z rzędu kwartał dwucyfrowego (w ujęciu rok do roku) wzrostu zysków indeksu.

Dziewięć z jedenastu sektorów odnotowuje wzrost rok do roku, na czele z sektorami IT, przemysłu i usług komunikacyjnych. Z drugiej strony, dwa sektory odnotowują spadek zysków rok do roku: dobra konsumpcyjne i opieka zdrowotna.

Jeśli chodzi o przychody, odsetek 73 proc. spółek z indeksu S&P500, których wyniki przekroczyły oczekiwania, to więcej niż 5-letnia średnia wynosząca 70 proc. i 10-letnia średnia wynosząca 66 proc.

Łącznie spółki odnotowują przychody o 1,4 proc. wyższe od szacunków, co jest wartością niższą od średniej 5-letniej wynoszącej 2 proc., ale równą średniej 10-letniej wynoszącej 1,4 proc.

W minionym tygodniu pozytywne niespodzianki w przychodach pokazały firmy z wielu sektorów. W rezultacie łączna stopa wzrostu przychodów w czwartym kwartale wynosi obecnie 8,8 proc. W poprzednim tygodniu było to 8,2 proc., a na koniec czwartego kwartału – 7,8 proc. Sektor energetyczny jest jedynym sektorem, który odnotował spadek przychodów rok do roku.

Jeśli rzeczywista stopa wzrostu przychodów w tym kwartale wyniesie 8,8 proc., będzie to oznaczać najwyższy wzrost przychodów odnotowany przez indeks od trzeciego kwartału 2022 r. (kiedy wzrost wyniósł 11 proc.). Będzie to również dwudziesty pierwszy kwartał z rzędu ze wzrostem przychodów indeksu.

W nadchodzącym tygodniu wyniki za czwarty kwartał opublikuje 78 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500.

Źródło: PAP

Na zdjęciu widok na budynek New York Stock Exchange na Wall Street
Ponad trzy czwarte (76 proc.) amerykańskich spółek giełdowych przebiło oczekiwania analityków, jeśli chodzi o zysk na akcję – wynika z opublikowanych do tej pory raportów. Na zdjęciu widok na budynek New York Stock Exchange na Wall Street. Fot. Stock/Getty Images
