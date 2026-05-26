26.05.2026
26.05.2026 07:15

Wyniki Grupy Pracuj.pl wpisały się w konsensus rynkowy

Skorygowana EBITDA Grupy Pracuj w pierwszym kwartale 2026 r. wyniosła 97,8 mln zł, wobec 96,7 mln zł rok wcześniej – wynika z raportu spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 89,3 mln zł skorygowanej EBITDA.

W pozostałych przypadkach wyniki grupy były identyczne lub zbliżone względem prognoz analityków. Przychody Pracuj.pl za I kw. 2026 r. wyniosły 209,4 mln zł – dokładnie tyle samo, ile wynosił konsensus. W porównaniu do początku ubiegłego roku obrót spółki wzrósł o 2,2 proc.

Zysk netto j.d. wyniósł w pierwszych trzech miesiącach roku 62,7 mln zł, co oznacza spadek o 3,1 proc. r/r. Konsensus spodziewał się 67,5 mln zł.

Marża netto firmy wyniosła w I kw. 2026 r. 29,9 proc. Jest to wskaźnik o 1,65 pkt. proc. niższy niż przed rokiem. Analitycy prognozowali 32,3 proc.

Źródło: XYZ, PAP

Zdjęcie przedstawia logo Pracuj.pl
Grupa Pracuj.pl osiągnęła 62,7 mln zł zysku netto w I kw. 2026 r., fot. by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
