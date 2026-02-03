Wyniki Pepsi za ostatni kwartał 2025 przebiły oczekiwania analityków

Firma Pepsi opublikowała swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał 2025 roku. Przebiły one oczekiwania analityków.

Przychody koncernu w czwartym kwartale 2025 wyniosły 29,34 miliarda dolarów, podczas gdy analitycy spodziewali się, że będą one na poziomie 28,97 miliarda dolarów. Zysk na akcję wyniósł zaś 2,26 dolara, podczas gdy eksperci oczekiwali 2,24 dolara.

Wysoko w górę poszedł także zysk netto. Jak podaje CNBC, wyniósł on 2,54 miliarda dolarów, co oznacza zysk na akcję w wysokości 1,85 dolara. Jednocześnie to duży wzrost w porównaniu do 2024 roku – w ostatnim kwartale tamtego roku wyniósł on bowiem 1,52 miliarda dolarów. Koncern chwali się też wzrostem sprzedaży netto o 5,6 proc. do 29,34 miliarda dolarów.

– Czwarty kwartał PepsiCo pokazuje przyspieszenie zarówno we wzroście raportowanym, jak i organicznym, oraz i w Ameryce Północnej, i w pozostałych regionach świata – tłumaczy prezes koncernu Ramon Laguarta.

Jednocześnie spółka notuje spadki wolumenów sprzedaży, szczególnie w Ameryce Północnej. Wskaźnik ten wyłącza wpływ cen oraz wahań kursów walutowych, aby lepiej oddać faktyczny popyt. Globalny wolumen sprzedaży żywności spadł w ostatnim kwartale o 2 proc., natomiast wolumen sprzedaży napojów wzrósł o 1 proc..