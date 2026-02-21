Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.02.2026
21.02.2026 16:30

Wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie ceł pogłębia niepewność europejskich firm. Biznes boi się nowych pomysłów Trump

Decyzja amerykańskiego Sądu Najwyższego o unieważnieniu części ceł wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa wywołała niepokój wśród europejskich eksporterów. Firmy z UE obawiają się kolejnych ruchów Waszyngtonu i dalszej destabilizacji handlu transatlantyckiego - pisze Reuters.

Przypomnijmy, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w piątek unieważnił cła nałożone przez prezydenta Donald Trump na podstawie ustawy IEEPA. Orzeczenie dotyczyło taryf wprowadzonych w 2025 r., w tym najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań handlowych.

Zniesione zostały między innymi: minimalne 10 proc. cło na towary z niemal wszystkich państw, 15 proc. cła na produkty z Unii Europejskiej czy dodatkowe taryfy wobec Chin, Kanady, Meksyku i Brazylii.

Decyzja sądu uderza w jeden z filarów polityki gospodarczej Białego Domu. Jednocześnie nie kończy sporu handlowego. Prezydent zapowiedział bowiem możliwość wprowadzenia nowych ceł na innych podstawach prawnych.

Europejskie firmy w stanie zawieszenia

Jak podała agencja Reuters, przedsiębiorstwa ze Starego Kontynentu z niepewnością oczekują na kolejne decyzje amerykańskiej administracji. Orzeczenie zamiast stabilizacji przyniosło nowe znaki zapytania.

Włoskie stowarzyszenie producentów i eksporterów win UIV ostrzegło, że sytuacja grozi zamrożeniem zamówień. USA to największy rynek zbytu dla włoskiego wina. Jego wartość sięga około 1,9 mld euro rocznie i stanowi niemal jedną czwartą globalnej sprzedaży tego sektora.

Wolfgang Grosse Entrup z niemieckiego związku przemysłu chemiczno-farmaceutycznego VCI podkreślił, że wyrok nie oznacza końca napięć.

– Dla naszych firm nie jest to początek fazy stabilizacji, ale nowa runda niepewności. Każdy, kto uważa, że oznacza to koniec konfliktu celnego, jest w błędzie. Nowe cła oparte na innych podstawach prawnych są możliwe w każdej chwili – powiedział.

VCI reprezentuje m.in. takie koncerny jak BASF, Bayer oraz Evonik.

Podobne stanowisko zajmuje Massimiliano Giansanti, prezes włoskiej organizacji rolniczej Confagricoltura.

– Wszystko to powoduje głęboką niestabilność w momencie, gdy potrzebujemy pewności i rozpoczęliśmy proces współpracy z naszymi amerykańskimi importerami – zaznaczył Włoch.

Zdaniem branży rolniczej europejscy eksporterzy dopiero zaczęli dostosowywać się do obowiązujących taryf. Nagła zmiana zasad gry komplikuje długoterminowe planowanie.

Firmy chcą zwrotu ceł
Sąd Najwyższy USA. Izba poparła politykę paszportową administracji Trumpa.
Sąd Najwyższy USA. Fot. Andrew Harnik/Getty Images)
