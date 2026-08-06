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NEWSROOM XYZ
06.08.2026 09:24

Wysokie zapotrzebowanie na prąd przez upały. PSE ogłaszają przywołanie na rynku mocy

Kolejny dzień upałów, więc Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłaszają system przywołania na rynku mocy. Będzie obowiązywał 6 sierpnia w godzinach 17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00, 20:00 - 21:00, 21:00 - 22:00 .

Słupy wysokiego napięcia
PSE ogłaszają przywołanie na rynku mocy. Fot Getty Images

Okresy takie PSE stosuje, gdy znacząco rośnie zapotrzebowanie na prąd – m.in. w okresie mocnych upałów. Podobne przywołanie spółka zarządziła 4 sierpnia.

Ogłoszenie takiego okresu oznacza, że wszystkie firmy, objęte obowiązkami mocowymi, muszą w odpowiednim okresie dostarczyć moc do systemu. Wytwórcy energii muszą albo wprowadzić ją do sieci, albo dać do dyspozycji operatora. Z kolei odbiorcy mają zredukować swoje zapotrzebowanie.

Jednocześnie producenci są wynagradzani za bycie w gotowości do dostarczenia mocy i zapewnienie dostaw energii, gdy zażąda tego jego operator.

Przywołanie to efekt kolejnego dnia upałów oraz burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju (za wyjątkiem północnego zachodu i zachodu). RCB rozesłało też alerty dla 14 województw.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne to operator systemu przesyłowego prądu. Spółka zarządza siecią obejmującą linie najwyższych napięć o łącznej długości ponad 16,5 tysiąca km.

Źródło: PAP/PSE

PSE ogłosiły okres przywołania mocy we wtorek, także ze względu na upały
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