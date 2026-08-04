Upały w Polsce. Dwie elektrownie ograniczają produkcję prądu, IMGW ogłasza alerty trzeciego stopnia

Elektrownie w Kozienicach i Połańcu musiały ograniczyć prace. To efekt upałów i niskiego stanu wody w Wiśle. Jest ona bowiem wykorzystywana do chłodzenia tych elektrowni. Tymczasem IMGW wydaje ostrzeżenia dotyczące upałów i burz.

Elektrownie ograniczają prace, IMGW wydaje ostrzeżenia o burzach i upałach. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

We wtorek w południe nie pracowały bloki 2, 3, 4 w Elektrowni Kozienice i bloki 5, 6, 7 w Elektrowni Połaniec. „Na podstawie bieżących obserwacji parametrów hydrologicznych Enea Wytwarzanie odnotowuje okresowe wahania przepływów oraz obniżone stany wody, szczególnie w okresach wysokich temperatur i długotrwałego braku opadów. Zjawisko to jest szczególnie istotne na obszarze prowadzenia działalności Elektrowni Kozienice, gdzie dostępność wody z Wisły ma bezpośrednie znaczenie dla stabilności procesów technologicznych oraz bezpieczeństwa Krajowego Systemu Energetycznego" – tłumaczy Enea.

Podobne problemy były także w Połańcu. – W związku z utrzymującymi się niskimi stanami wody praca wybranych bloków energetycznych jest dostosowywana do aktualnych warunków eksploatacyjnych. Działania te mają charakter operacyjny i służą zapewnieniu bezpiecznej pracy jednostek oraz ciągłości dostaw energii – tłumaczy Justyna Kosowicz, rzeczniczka prasowa spółki Enea Elektrownia Połaniec.

Podobnych problemów nie mają za to elektrownie należące do Tauronu. Mają one bowiem zamknięte obiegi chłodzenia, nie pobierają więc bezpośrednio wody z rzek. – W efekcie nasze jednostki są dużo bardziej odporne na okresy suszy, niskie stany wód czy fale upałów niż instalacje wykorzystujące otwarte systemy chłodzenia – powiedziała Kamila Rożnowska z zespołu prasowego firmy.

PSE ogłaszają okres przywoływania mocy

Od 17 do 19 we wtorek obowiązuje także okres przywołania na rynku mocy. To oznacza, że wszystkie firmy związane umowami na rynku mocy muszą dostarczyć odpowiednią moc do systemu. Z kolei odbiorcy energii, objęci takimi porozumieniami, muszą zredukować zużycie.

Ostrzeżenia przed upałami i burzami

IMGW wydał ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami dla prawie całej Polski. Na południu woj. pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w centralno-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia I stopnia przed upałem. Obowiązują one od wtorku od godz. 12.00 do środy do godz. 19.00. Temperatura maksymalna w dzień może tam przekroczyć 30 st. C. Z kolei w środę od godz. 11 do godz. 20 na południu woj. warmińsko-mazurskiego i północy woj. podlaskiego będzie obowiązywał taki sam stopień ostrzeżenia.

Alerty drugiego stopnia obowiązują za to w dużych częściach woj. lubuskiego oraz wielkopolskiego, na południu woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego i dolnośląskiego, a także na północy woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia potrwają do czwartku do 20. W dzień temperatura maksymalna wyniesie do 34 st. C, w nocy zaś będzie powyżej 18 st. C.

Z kolei ostrzeżenia III stopnia przed upałem zostały wydane dla centrum, południa i południowego wschodu kraju. W woj. lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim, północy dolnośląskiego, południa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego temperatura przekroczy 34 st. C. Alerty na tych terenach obowiązują do czwartku do 20.

IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty przed burzami dla ośmiu województw. Ostrzeżenia I stopnia przed burzami dotyczą woj. kujawsko-pomorskiego oraz części woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i dolnośląskiego. Z kolei większość woj. lubuskiego i dolnośląskiego oraz południowy zachód woj. wielkopolskiego objęte są ostrzeżeniem II stopnia przed burzami.

Według prognoz, burze spowodują opady deszczu aż do 55 mm oraz silny wiatr. Prędkość jego podmuchów wyniesie do 115 km/h. Może też spaść grad. Alerty obowiązują od wtorku od 15 do 6 rano w środę.

Alerty RCB dot. burz

Ostrzeżenia przed burzami rozesłano też alertem RCB. Powinien on dotrzeć do mieszkańców woj. lubuskiego, dolnośląskiego oraz w powiatach gostyńskim, krotoszyńskim, leszczyńskim, rawickim oraz mieście Leszno. „Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" – napisano w komunikacie.

Alerty I stopnia oznaczają warunki sprzyjające niebezpiecznym zjawiskom meteorologicznym, które mogą zagrozić życiu i zdrowiu. Z kolei ostrzeżenia II stopnia oznaczają wystąpienie tych zjawisk, a III stopnia – wystąpienie groźnych zjawisk, powodujących katastrofy oraz zagrożenie życia.