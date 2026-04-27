Zarząd GPW wnioskuje o wypłatę ok. 142,7 mln zł dywidendy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje wypłacenie ponad 142,7 mln zł dywidendy z zysku za 2025 rok, co daje 3,4 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie w poniedziałek.

Zarząd GPW wystąpił do rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025. Wniosek przewiduje wypłatę dywidendy w kwocie 142 mln 704 tys. 800 zł, czyli 3,4 zł na akcję.

- Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 72,2 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW, co oznacza, że wypłata mieści się w przedziale 60-80 proc. skonsolidowanego zysku netto, wskazanym w polityce dywidendowej GPW - podano w komunikacie.

Proponowana kwota oznacza wzrost dywidendy na akcję o 0,25 zł, czyli 7,9 proc. w stosunku do dywidendy na akcję wypłaconej z zysku za rok obrotowy 2024 - dodano.

Zarząd Giełdy rekomenduje, by 23 lipca br. był dniem dywidendy, a 6 sierpnia br. - dniem jej wypłaty. Decyzję w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, podejmie Walne Zgromadzenie.

Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, i jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym podmiotem grupy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która organizuje obrót instrumentami finansowymi.

Źródło: PAP